MILANO – Le brutte notizie per l’Inter sono ormai all’ordine del giorno. Stefano Sensi si è fermato di nuovo. Il centrocampista nerazzurro, in fase di reinserimento in gruppo a seguito dell’elongazione dell’adduttore procuratasi durante Inter-Juventus, ha accusato un piccolo fastidio alla coscia destra durante l’allenamento di ieri. La risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto ha evidenziato un risentimento del muscolo psoas. Le condizioni del nerazzurro saranno rivalutare nei prossimi giorni. Dunque, l’assenza contro il Sassuolo domenica all’ora di pranzo diventa certa per il nazionale azzurro, così come per la sfida di Champions League in programma mercoledì a San Siro contro il Borussia Dortmund. Sensi potrebbe tornare per la partita contro il Parma del 26 ottobre o il Brescia del 29 ottobre.



Nel mentre, Matteo Politano fa il punto sull’inizio stagionale dei nerazzurri. “E’ iniziata bene: c’è un nuovo allenatore e un nuovo sistema. All’inizio ti devi ambientare un po’, ma i risultati sono dalla nostra parte: dobbiamo continuare su questa strada”, afferma il nerazzurro, che in vista della sfida contro il Sassuolo sottolinea: “E’ una partita speciale, ho vissuto lì tre anni bellissimi: mi hanno lanciato, ho esordito in Europa. Abbiamo vissuto bellissime emozioni: li ringrazierò sempre”. Parole di elogio da parte di Politano verso Antonio Conte: “E’ bravo a far sentire tutti importanti e allo stesso livello: dipende da noi se giochiamo. E’ diretto e ti dice le cose come stanno: abbiamo un bel rapporto e dobbiamo continuare a costruire”. Se fino alla scorsa stagione si ispirava a Robben “Sembro lui fino al tiro? Il problema è dopo…”.

