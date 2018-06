Il futuro di Rafinha all’Inter per il momento è in stand by. Ma, a breve qualcosa potrebbe succedere. “La prossima settimana l’Inter e il Barcellona avranno una riunione per risolvere questo problema, ma al momento non sappiamo cosa accadrà”, ha detto Mazinho, padre e agente del calciatore, al sito Goal. In attesa di sapere le risposte che i blaugrana daranno all’Inter per Rafinha, prosegue il corteggiamento dei dirigenti del club di Suning a Malcom. L’Inter, che si è incontrata anche oggi con i vertici del Bordeaux, starebbe lavorando per trovare un accordo con il club francese, che per l’esterno d’attacco brasiliano chiede 40 milioni. Sarebbe, invece, già stata trovata l’intesa – 5 anni per 3 milioni a stagione – con il giocatore, sul quale, secondo la stampa inglese si sarebbero mosse in maniera piuttosto decisa anche il Liverpool e il Chelsea.

Senza perdere di vista il mercato in entrata, l’Inter si concentra soprattutto su quello in uscita. Le parole di Joao Mario, che chiudono nei fatti l’esperienza del portoghese con l’Inter (“Non ci torno più”), sono rimbalzate velocemente anche in Inghilterra, dove avrebbero impressionato in modo positivo i dirigenti del West Ham, che vorrebbero riscattare il nerazzurro. La trattativa sarebbe alla fase iniziale, ma per abbassare il prezzo, secondo la stampa inglese, il West Ham farà leva sulle affermazioni del portoghese, che mettono gli interisti in una posizione più debole rispetto a quella del club inglese. In ogni caso, l’Inter non ha intenzione di scendere sotto i 28 milioni. In rampa di lancio anche Nagatomo,i ultimi sei mesi in prestito al Galatasaray. In tal senso è atteso a Milano, a breve, il vice presidente della società turca Abdurrayim Albayrak per un incontro con i dirigenti della società di corso Vittorio Emanuele.

All’Inter si pensa al mercato, ma senza dimenticare il resto del mondo nerazzurro. La società di proprietà di Suning ha, infatti, inaugurato in partnership con FC IMAS una nuova Inter Academy, questa volta in Slovacchia. Il vice presidente Javier Zanetti ha commentato: “Anche la Slovacchia si tinge di nerazzurro. Sono fiducioso sulla riuscita di questa collaborazione con un partner serio capace di condividere i valori etici e morali, oltre che sportivi, per la formazione dell’uomo oltre che del giocatore”.