Il caso (quasi risolto) Politano-Spinazzola

Lo scambio Politano per Spinazzola sempre più vicino ad andare in porto. La stretta finale per portare a Milano Eriksen. Il colpo Giroud vicino alla chiusura e Ashley Young che dovrebbe atterrare a Milano a momenti. Nella schizofrenia tipica del calciomercato, sono bastate 24 ore all’Inter per passare dall’incubo di perdere tutto – il naufragio dello scambio con la Roma rischiava di innescare un effetto domino – a essere la regina di questa sessione invernale di scambi in Serie A

Dopo gli attriti di mercoledì fra i nerazzurri, che volevano Spinazzola in prestito con diritto di riscatto, e i giallorossi, che pretendevano invece il riscatto fosse obbligatorio, si è trovata una sintesi. L’Inter dovrà acquistare l’esterno sinistro se giocherà un numero di partite da definire, in una forbice fra 13 (ipotesi più favorevole alla Roma) e 17 (opzione più gradita all’Inter). Valutando entrambi i giocatori circa 30 milioni ciascuno, i due club realizzerebbero anche preziose plusvalenze. Le visite mediche sono state fatte. Politano è già a Roma. Spinazzola, dopo avere vagato fra Fiumicino e Linate, si prepara ad aggregarsi ai suoi nuovi compagni. Ma l’ultima parola non è detta: mancano le firme. E non è un particolare.

Eriksen quasi nerazzurro

Non è ancora Christian Eriksen ad amare Milano, ma il suo agente Martin Schoots, che nella città lombarda di recente è passato tante volte per parlare di ingaggio e anni di contratto. L’ultima, oggi. E potrebbe essere quella buona. Per aggiudicarsi subito il trequartista del Tottenham, in scadenza a giugno, l’Inter è pronta a versare agli Spurs circa 17 milioni di euro. Per il giocatore è pronto un contratto di 4 anni e mezzo a 10 milioni netti a stagione, bonus compresi. Ed è lui, il 28enne danese, il grande colpo di questa sessione di mercato: ambidestro, visione di gioco non comune, un posto stabile nella classifica continentale degli assist. Ai tifosi interisti ricorda Wesley Sneijder.

Il supermarket Premier League

Dal campionato più bello del mondo, l’Inter non vuole prendere solo Eriksen. Il capitano del Manchester United Ashley Young, esterno di centrocampo in grado di coprire le due fasce, è in arrivo a Milano. Ai Red Devils i nerazzurri hanno dato 1,5 milioni: il contratto del giocatore era in scadenza a giugno. Altro giocatore che l’Inter sta trattando in Premier League è Olivier Giroud, centravanti della Francia campione del mondo nel 2018, ormai fuori rosa al Chelsea. Anche lui è legato ai Blues fino alla prossima estate. Visto che gli Zhang e Abramovic litigavano per un milione di euro (l’Inter ne offriva 5 bonus compresi, il Chelsea ne chiedeva 6), il giocatore ha deciso di metterlo lui, decurtandosi lo stipendio, pur di approdare alla Pinetina.

Chi farà le valigie

Agli arrivi, ricapitolando: Eriksen, Spinazzola, Young e Giroud. Alle partenze si affollano invece, loro malgrado, diversi giocatori che per un motivo o per l’altro non trovano spazio nell’Inter di Conte. A parte Politano – romano, romanista e felicissimo di tornare a Roma – gli altri lasceranno l’Inter a malincuore. Andrà in prestito Dimarco, destinazione Verona. Rischia di andarci Lazaro, comprato la scorsa estate ma mai davvero adattato ai ritmi di gioco contiani: piace in Germania e, in Italia, al Genoa. Probabilmente destinato a fare le valigie anche Vecino, che l’Inter ha provato a inserire in ogni trattativa possibile (col Chelsea come col Tottenham), che in Premier League ha molti estimatori, e che è stato proposto anche alla Lazio. Infine c’è Gabigol: dovrebbe essere riscattato dal Flamengo per 20 milioni di euro, con l’Inter che vuole conservare una quota del 20 per cento in caso di futura rivendita.