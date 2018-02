Ivan Perisic è tornato in gruppo, Mauro Icardi si è allenato ancora a parte e resta, quindi, in dubbio per la sfida di campionato tra Inter e Benevento in programma sabato sera a San Siro. Una gara che per Spalletti e l’Inter si trasforma in una delicata verifica. I nerazzurri dovranno, infatti, dare prova di saper reagire allo stato apatico in cui sono caduti con l’obbligo di riagganciare e superare la Lazio, che dopo la vittoria sul Verona è a quota 49, davanti all’Inter di un punto. Intanto, tra l’Inter e Stefan de Vrij, che non rinnoverà con la Lazio come annunciato poche ore fa dal direttore sportivo della società di Claudio Lotito, Igli Tare, si sono messe di traverso il Manchester United e il Liverpool. A scriverlo è il quotidiano inglese ‘The Sun’, che aggiunge che oltre alle due britanniche c’è anche il Barcellona sulle tracce del calciatore. Nonostante tutto l’Inter avrebbe già un accordo con il laziale per un contratto di 5 anni per 4,2 milioni l’anno più bonus. “Andare via così fa male. Sarò per sempre grato ai tifosi e alla Lazio”, ha scritto su Instagram il difensore olandese.

ARGENTINA, LAUTARO MARTINEZ TESTIMONIAL PER LE DIVISE 2018 DEL RACING – In attesa di conoscere se De Vrij arriverà in nerazzurro, Stanislav Lobotka, obiettivo dell’Inter nel mercato di gennaio, ha rinnovato il suo contratto con il Celta Vigo fino al 2023. Mentre la curiosità arriva direttamente dall’Argentina, dove il Racing di Avellaneda ha scelto come testimonial Lautaro Martinez, promesso sposo dell’Inter, per la divisa del 2018. L’esordio delle nuove maglie è fissato per il 27 febbraio, in occasione della partita di Copa Libertadores contro i brasiliani del Cruzeiro.