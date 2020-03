Intesa sull’ingaggio

È vero, parlare di calciomercato adesso ha davvero poco senso. Tanto più se gli scambi ipotizzati riguardano Italia e Spagna, le nazioni europee più colpite dal coronavirus, i cui effetti sul calcio sono ancora impossibili da calcolare. Però in Catalagna ne sono convinti: Lautaro Martinez ha accettato la corte del Barcellona e si prepara a chiedere all’Inter il via libera per partire. A dare la notizia – smentita a Milano, come dall’entourage del giocatore – è il quotidiano Sport di Barcellona.

Secondo il giornale, molto vicino alla società blaugrana, il club catalano e il centravanti argentino avrebbero già trovato l’accordo sull’ingaggio e sulla durata del contratto. Lautaro, per riconoscenza nei confronti dell’Inter, avrebbe però chiesto ai dirigenti del Barça di condurre la trattativa in modo prudente e rispettoso, facendo un’offerta congrua all’Inter. Il giocatore (sempre secondo la ricostruzione del quotidiano catalano, che non trova conferme in Italia) non sarebbe pronto a forzare la mano per ottenere il passaggio di squadra e pretende anzi che alla fine tutte le parti siano soddisfatte. Altrimenti, l’affare salta.

Le pressioni di Messi

Dopo la partita al Camp Nou fra Barcellona e Inter nel girone di Champions dello scorso 2 ottobre fu l’altro quotidiano sportivo catalano, il Mundo Deportivo, a rivelare l’interessamento dei blaugrana per Lautaro Martinez. Grande sponsor del Toro, come viene chiamato, è Leo Messi, suo connazionale e suo compagno di squadra nella nazionale argentina. La Pulce in più occasioni ha parlato pubblicamente di Lautaro in modo lusinghiero, e tutti i senatori del Barcellona sarebbero concordi nel vedere in lui il possibile erede di Suarez. Ma cosa sarebbe pronto a dare in cambio il Barcellona? Sul cartellino di Lautaro pende una clausola rescissoria da 111 milioni di euro, valida per l’estero.

Le possibili contropartite

Per non dovere tirare fuori l’intera somma, i catalani potrebbero inserire qualche giocatore nella trattativa. Il primo nome fatto dalla stampa spagnola è ovviamente quello del cileno Arturo Vidal, bramato da Antonio Conte già la scorsa estate e valutato a Barcellona 20 milioni. Altra possibile pedina di scambio – ma questa è davvero solo una suggestione – potrebbe essere il fortissimo centrocampista brasiliano Arthur. In ogni caso, non è solo il Barcellona a essere interessato a Lautaro. Nei mesi scorsi, con l’entourage del giocatore si è fatta avanti anche mezza Premier League, a partire da Manchester City e Chelsea. E in ogni caso, il presidente nerazzurro Steven Zhang di recente ha dichiarato che: “L’Inter vuole comprare giocatori forti e tenere i migliori che ha”. Nel caso il Barcellona non dovesse aggiudicarsi il cartellino di Lautaro, valuta come alternativa di lusso Aubameyang dell’Arsenal.