Ci siamo, l’arrivo Christian Eriksen è solo questione di ore. Il danese ha espresso il desiderio di andare all’Inter al proprietario del Tottenham Daniel Levy durante un incontro avvenuto nelle ore scorse. Nelle prossime (ore) è previsto un nuovo incontro tra l’agente del giocatore, Schoots, è i dirigenti inglesi. L’obiettivo di Schoots è chiudere la trattativa entro domani (giovedì). Al momento la differenza tra domanda e offerta si è assottigliata ed è probabile che se il Tottenham non indietreggerà di un passo, l’Inter arriverà a mettere sul piatto i 20 milioni richiesti da Levy.

In attesa dello sbarco a Milano di Eriksen, i dirigenti del club di Suning stanno per chiudere la cessione di Politano al Napoli. Manca solo il sì del giocatore che entro questa sera dovrebbe accettare il trasferimento alla squadra di Rino Gattuso. L’accordo tra i due club è di un prestito oneroso di 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 18. Non solo Politano in uscita. Con l’ex Sassuolo l’Inter lavora per definire la vendita di Gabigol. Al momento secondo quanto riporta la stampa brasiliana il Flamengo ha un accordo con il giocatore, ma deve ancora trovare quello con la società nerazzurra intenzionata a cambiare i termini dell’accordo. L’idea dell’Inter sarebbe quella di mantenere circa il 5 percento del cartellino del brasiliano per avere più liquidità disponibile da investire su Eriksen.

Verso Inter-Cagliari, possibile esordio per Ashley Young

Attendendo tutti i rinforzi Antonio Conte prepara la partita di domenica contro il Cagliari, una partita delicata che arriva dopo il pareggio a Lecce e dove il tecnico salentino dovrà trovare la soluzione giusta in fascia destra. Con Candreva squalificato e le condizioni incerte di D’Ambrosio, Conte potrebbe decidere di schierare il poliedrico Ashley Young, che in carriera ha rivestito più ruoli: esterno, difensore, attaccante (sia a destra destra che a sinistra).