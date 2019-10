Obiettivo sorpasso non raggiunto dall’Inter e occasione sprecata. Dopo il mezzo passo falso della Juventus a Lecce, la squadra di Antonio Conte a San Siro non va oltre il 2-2 in casa con il Parma e non riesce nel sorpasso ai bianconeri, salendo a 22 punti a -1 dalla squadra di Sarri che resta capolista. Il Parma, decimato dalle assenze, gioisce per un buon punto e una bella prestazione e si porta a 13 punti. I ducali giocano una buona gara, ribaltano nel primo tempo lo svantaggio iniziale firmato da Candreva con le reti di Karamoh e Gervinho per poi subire il ritorno dell’Inter e il 2-2 di Lukaku, rischiando nel finale la sconfitta.

