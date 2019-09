MILANO – L’1-1 contro lo Slavia Praga ha lasciato l’amaro in bocca, o forse qualcosa in più ad Antonio Conte. Il tecnico dell’Inter, che già ieri si è cosparso il capo di cenere chiedendo scusa nell’incontro con i giornalisti a fine gara, ha passato la notte al Centro Suning pensando al derby e alla successiva gara di campionato contro la Lazio mercoledì 25 settembre. Insomma, la delusione per il pari in Champions League è grande ed è necessario rimediare: subito. In tal senso, le affermazioni di ieri nel dopo gara sono eloquenti: “Dobbiamo tornare a casa incazzati neri, nessuno deve sentirsi contento del punto ottenuto”. La notte ad Appiano ha portato consigli (sui prossimi incontri), ma non ha cambiato l’umore di Conte. Chi lo ha visto, infatti, ha sottolineato come il suo umore fosse ai minimi termini. Ora toccherà ai giocatori tornare a far sorridere l’allenatore (contro Milan e Lazio) facendo vedere nel rettangolo di gioco di aver assimilato alla perfezione il lavoro svolto sui campi di allenamento derubricando, così, solo come un brutto incidente il passaggio a vuoto di ieri in coppa.

Godin: l’Inter è come l’Atletico. Conte e Simeone due vincenti

Ieri assente in coppa parla del mondo Inter, di Conte, della Champions e del derby. E’ Diego Godin che a Dazn afferma: “Questa Inter ha affinità con l’Atletico Madrid. Abbiamo una base importante e solida rappresentata dall’allenatore. E’ fondamentale, è la pietra sulla quale si basa tutto. A Madrid c’era Simeone, qui c’è Conte che ha una grande personalità ed è in grado di supportare il peso della squadra, della tifoseria e di trasformare tutto in energia positiva”. Non solo le due squadre, anche tra Conte e Simeone ci sono somiglianze: “La prima cosa che noti è l’intensità e la passione con le quali vivono ogni allenamento. E poi come vivono le partite. Lo fanno allo stesso modo: la sentono, ogni istante. E negli allenamenti è la stessa cosa. E poi il fatto che trasmettano e credano moltissimo nelle loro idee di lavoro. E poi la mentalità vincente”. E in vista del derby? “È una classica. Partite così si vivono sempre in maniera speciale. So cosa significa un Clasico, quindi, uno deve prepararlo, viverlo e capirlo come lo vive la gente. Poi puoi vincere o perdere, ma la gente vuole sentirsi orgogliosa dei suoi giocatori in campo”.







