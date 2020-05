La ripresa forse mercoledì o giovedì

– Niente allenamenti, nemmeno individuali, almeno fino a mercoledì o al massimo giovedì. E’ questa la decisione che ha preso l’Inter che inizialmente aveva previsto la riapertura di Appiano Gentile domani, martedì 5 maggio. Ma il nuovo protocollo del Governo rende impossibile quest’ultima opzione.

L’Inter svolgerà invece i controlli medici ai giocatori seguendo le linee guida diffuse oggi dal Governo e, una volta ultimate, riprenderà l’attività nel centro sportivo. La squadra nerazzurra vorrebbe riprendere gli allenamenti mercoledì o al massimo giovedì se non si riusciranno a ultimare i controlli domani. Il nuovo protocollo prevede che vengano effettuati un esame clinico e un tampone (o altro test rapido validato) a tutti i giocatori di Serie A. Impossibile quindi essere pronti immediatamente: solo dopo che verranno completate le visite mediche si partirà con gli allenamenti.

Sanchez ancora in quarantena

L’Inter ha deciso che la Pinetina sarà aperta per zone: ok i 4 campi e la foresteria, niente da fare invece per gli spogliatoi e il resto della club house. I nerazzurri si alleneranno a gruppi di 3-4-5 persone: le sedute sono facoltative, come spiegato ieri dal club, ma ovviamente tutti i giocatori si rimetteranno in moto. Da Lukaku a Eriksen, i nerazzurri sono tutti disponibili a eccezione di Alexis Sanchez: l’attaccante è tornato dal Cile il 22 aprile, fino a mercoledì dovrà rimanere dentro casa per la quarantena e poi comincerà gli allenamenti.