Un mercato ricco

Ci ha provato fino alla fine l’Inter: niente vice Lukaku. Non arriveranno né l’algerino del Monaco, Slimani, né, soprattutto, Olivier Giroud, sul quale negli ultimi due giorni di mercato si era tuffata con forza anche la Lazio. In mattinata il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare è, infatti, volato a Londra per trattare il centravanti, che il presidente Claudio Lotito voleva regalare a Simone Inzaghi, mentre i nerazzurri lavoravano da Milano. Ma tutto è sfumato nel primo pomeriggio. A dare lo stop per l’arrivo del francese (richiesto da Antonio Conte) a Milano (e Roma) è stato Frank Lampard, manager del Chelsea: “Olivier non partirà. In questo periodo è stato incredibile sia come uomo che come giocatore. Oggi si è allenato, non faremo nessuna entrata né uscita. La finestra di mercato invernale per noi è chiusa”. Dunque, Antonio Conte dovrà recuperare al meglio Sanchez rientrato da poco dall’infortunio che lo ha bloccato fino alla fine di dicembre e dovrà puntare sul giovane Esposito.

Nessun nuovo ingresso in attacco, ma il tecnico salentino può comunque contare sugli innesti che la dirigenza dell’Inter gli ha messo a disposizione in questo mese di gennaio: Young, Moses e il gioiellino Eriksen. Insomma, la profondità della rosa per l’allenatore non è più un problema. Ed ecco che la nuova Inter, quella per l’attacco finale alla Juventus, ha una nuova forma, soprattutto in mediana dove con Candreva, Barella e Brozovic entrano Eriksen e Young. Per quanto riguarda attacco e difesa restano invece titolari quelli che già nella prima parte della stagione hanno dato garanzie. Nel mentre, Conte si prepara ad affrontare l’Udinese in trasferta. Marcelo Brozovic, in infermeria dopo la distorsione alla caviglia rimediata a Lecce, ha svolto una parte di lavoro con il gruppo, poi ha proseguito con un differenziato al pari di Stefano Sensi e Borja Valero, gli altri due acciaccati del centrocampo di Conte, che per la partita di domenica ha a disposizione i soli Nicolò Barella, Matias Vecino e Christian Eriksen.