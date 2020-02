La prima semifinale di Coppa Italia tra Inter e Napoli di mercoledì sera a San Siro sarà vietata ai residenti in Campania. Lo hanno deciso le Autorità di Pubblica Sicurezza e lo rende noto l’Inter sul proprio sito.

I tifosi residenti in Campania anche se in possesso della tessera del tifoso non potranno dunque accedere allo stadio. “Fanno eccezione i soli biglietti già acquistati, prima della comunicazione delle Autorità di Pubblica Sicurezza, da parte di titolari SiamoNoi e soci InterClub”, scrive il club nerazzurro in una nota in cui vengono chiarite anche le dinamiche di rimborso. Si precisa anche che “tutti i biglietti acquistati da residenti in Campania sono stati disattivati e non consentiranno quindi l’accesso allo stadio”.

La decisione richiama quanto avvenne a Milano il 26 dicembre 2018 quando, prima dell’incontro Inter-Napoli, ci furono violenti scontri tra i tifosi che portarono alla morte di Daniele Belardinelli, ultrà varesino.