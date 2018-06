Difficilmente l’Inter cederà Milan Skriniar, su cui anche il tecnico Luciano Spalletti ha messo il veto. Ma quando ti offrono cifre da capogiro la tentazione di cedere viene. È questo quello che potrebbe succedere in casa nerazzurra. Secondo il britannico The Independent il Manchester United, dopo le difficoltà incontrate per arrivare a Toby Alderweireld del Tottenham, avrebbe messo gli occhi su Skriniar, per il quale sarebbe disposto a mettere sul tavolo di una possibile trattativa almeno 80 milioni.

L’Inter ha recentemente detto no al Barcellona per Skriniar, ma se la cifra offerta dallo United dovesse salire, non è da escludere a priori una cessione. Anche se, sulla lista degli addii è più probabile ci finisca Marcelo Brozovic. Su di lui, a sei mesi di distanza, è tornato il Siviglia. In ogni caso, se l’operazione si concluderà, sarà dopo il Mondiale, dove il centrocampista è impegnato con la Croazia. Proprio ieri l’agente del calciatore non ha chiuso le porte ad un possibile trasferimento del suo assistito.

In stand by resta la cessione al Galatasaray di Yuto Nagatomo. Secondo il portale turco Sporx, la trattativa è ferma per differenza tra domanda e offerta. L’Inter chiede 4 milioni, la società turca dopo una prima proposta di 2 milioni si è spinta fino a 2,5 milioni di euro. Al momento la cifra non basta per far decollare l’operazione. Nel mentre, Nagatomo ha sottolineato al suo entourage di non voler trattare con altre società. Il suo futuro, Yuto lo vede a Istanbul.

Sul fronte cessioni l’agente di Andrea Pinamonti, Mino Raiola, starebbe sondando diverse società, tra cui il Genoa, per trovare una nuova casa al suo assistito. In Francia, non si placano le voci di mercato legate all’Inter. Secondo la stampa transalpina i dirigenti nerazzurri sarebbero tornati su Tanguy Ndombélé, 21 anni, centrocampista Lione in prestito dall’Amiens. Ma i nerazzurri devono guardarsi le spalle, sulle tracce del francese ci sono anche il Paris Saint-Germain, il Chelsea, il Tottenham e l’Atletico Madrid.