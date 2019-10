“Scudetto? Non quest’anno”

Conte chiama, Marotta risponde. Il tecnico nerazzurro nei giorni scorsi non ha fatto mistero del fatto che, a causa degli infortuni, necessiterebbe di una rosa più ricca. L’ad coglie l’assist ma al tempo stesso frena: “E’ normale che in un momento di compressione di appuntamenti, quando ci sono delle defezioni, le preoccupazioni aumentano – ha spiegato Marotta -, quello di Conte è uno stato di apprensione legittimo. C’è un settore, quello del centrocampo, che va puntellato meglio ma gennaio il mercato è generalmente povero di disponibilità e occasioni”.

Premiato a Reggio Calabria con il premio “Oreste Granillo”, Marotta ha poi fatto il punto sul campionato dopo l’ottimo avvio della squadra, seconda a -1 dalla Juventus. “Lo scudetto non è il traguardo di quest’anno – dice il dirigente che veste i panni del pompiere -, il nostro ciclo è iniziato per riportare l’Inter in alto ma è un processo graduale. Quest’anno è un momento di partenza in cui ci sono cose che possono essere migliorate. E lo faremo. Ma tutto deve avvenire con tranquillità, senza pressione”. Poi un augurio alla Reggina: “Spero che possa almeno risalire la china e andare in serie B. Il sud deve ritrovare quel prestigio, quel blasone che c’è sempre stato negli ultimi anni e che purtroppo è scomparso. Oggi abbiamo il Lecce che ci rappresenta nella massima serie, a parte il Napoli. La rappresentazione deve essere ancora più numerosa”.

“Var ok, ma serve omogeneità”

Marotta poi affronta anche il tema delle polemiche arbitrali: “L’elemento tecnologico del Var aiuta a sbagliare di meno. Sono favorevole purché la discrezionalità del direttore di gara sia sempre garantita e purché ci sia omogeneità. Quello che forse è venuto meno nelle ultime partite, perché si sono viste interpretazioni diverse da un campo all’altro”. Quindi un appello: “Bisogna far sì che il gioco del calcio non venga snaturato”.