MILANO – Chi gode di più, dopo la sera di Bologna, è Romelu Lukaku. Con la doppietta al Dall’Ara il belga aggiorna il suo record a 9 gol in 11 partite. Come Luis Nazario de Lima, che in favela (e in tutto il mondo) chiamavano e chiamano Ronaldo, il fenomeno. Un record che pesa, quello del belga, per la storia e per le implicazioni di classifica: le due reti di Big Rom permettono all’Inter di tenersi a un solo punto dalla Juve vittoriosa nel derby e non lasciarla scappare.

Verso la Champions

Archiviata la vittoria per 1-2 contro il Bologna, guadagnata in rimonta nel finale, Antonio Conte progetta il match in trasferta a Dortmund contro il Borussia di martedì. Una partita di girone, che sembra però già quasi uno spareggio. Nella corsa per accedere agli ottavi di Champions, il Barcellona è primo nel gruppo a 7 punti. Gialloneri tedeschi e nerazzurri milanesi sono secondi, appaiati a quota 4, con l’Inter avvantaggiata dalla vittoria all’andata a San Siro. Lo Slavia Praga ha raccolto un punto soltanto, proprio in casa dell’Inter. Passano le prime due.

Il recupero di Sensi

La buona notizia per Conte in vista della partenza è il recupero di Stefano Sensi. La sua assenza a centrocampo pesa, Gagliardini fa quel che può, ma non è molto. La notizia cattiva invece riguarda Asamoah, per nulla in forma e sostituito a Bologna dal meno brillante Biraghi. Potrebbe saltare anche la partita di Dortmund. Conte è convinto che alle assenze la sua squadra possa sopperire con il carattere: “Siamo una squadra di ferro – ha detto dopo la vittoria bolognese -. Per noi nulla è facile, ma quello che vogliamo ce lo prendiamo con le unghie e con i denti”.









Fonte