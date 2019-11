Gli attriti

Alle bordate di Antonio Conte, che accusa l’Inter di non avere saputo programmare la stagione (soprattutto sul mercato), il club di viale Liberazione non risponde. Almeno per il momento. La convinzione dei dirigenti nerazzurri è che l’allenatore sia semplicemente infuriato per la sconfitta subita in rimonta dai suoi a Dortmund, e che presto tutto passerà. Ma le pesantissime dichiarazioni dell’ex ct restano. Soprattutto quando, per attaccare la società, nella notte di Dortmund è arrivato a dire: “A parte Godin nessuno ha vinto niente. A chi dobbiamo chiedere qualcosa in più? A Nicolò Barella che arriva dal Cagliari? A Sensi, acquistato dal Sassuolo?”. E poco cambia l’aggiunta: “Ai calciatori devo dire solo grazie, stanno dando l’anima”.

Conte nella propria lamentela cita proprio Barella e Sensi, acquistati in estate e presto (nel caso di Sensi, addirittura subito), divenuti insostituibili nel centrocampo interista. Sempre nel mercato estivo, sono arrivati Lukaku, Lazaro, Sanchez (svincolato) e Biraghi (in prestito). Una campagna da oltre 170 milioni solo in cartellini. Eppure a Conte non basta. “La programmazione l’ho fatta io con i dirigenti. Mi sono fidato su alcune cose, ma non avrei dovuto. Parlo dei limiti della rosa”. Il riferimento, oltre ad acquisti non fatti, è anche alle cessioni celebri. Nessuno ha mai chiarito chi sia stato a decidere di disfarsi di Mauro Icardi: “È una decisone della socità che rispetto”, ripete Conte. “Quando sono arrivato all’Inter, la sua cessione era stata già decisa”, dice Marotta.

Il cammino in Champions

Per sperare di accedere agli ottavi, e di mettere le mani sui 20 milioni di euro che la qualificazione garantisce, l’Inter deve vincere a Praga il 27 novembre, sperando che il Barcellona batta il Borussia a Dortmund. I nerazzurri dovranno poi giocarsela a San Siro il 10 dicembre proprio contro i blaugrana. Un percorso difficilissimo, da affrontare con la consapevolezza di non essere più padroni del proprio destino. Oggi nel girone il Barcellona è primo a 8 punti, il Borussia secondo a 7, l’Inter è ferma a 4, due in più dello Slavia. “Siamo stati deboli e immaturi nel secondo tempo. Dobbiamo lavorare, altrimenti sarà dura”, ha detto dopo la partita Lautaro Martinez, in gol nei primi cinque minuti a Dortmund, come già a Cagliari e a Barcellona.

Il campionato

Quello che è difficile valutare oggi sono gli effetti che la pesantissima sconfitta di Dortmund potrà avere sulla stagione in campionato. Sabato l’Inter – seconda a un solo punto dalla Juve – affronterà in casa l’Hellas Verona, che viene da due vittorie: a Parma e in casa contro il Brescia. Poi, dopo la pausa per le partite delle nazionali, il 24 novembre i nerazzurri affronteranno in trasferta il Torino. La preoccupazione di Conte – oltre a possibili contraccolpi psicologici – è che le ristrettezze di rosa che denuncia possano penalizzare anche il cammino in Serie A: “Sono stati fatti errori importanti, non possiamo fare un campionato e una Champions League in queste condizioni. Arriviamo sempre tirati”, ha detto.

Il mercato di gennaio

Ed ecco il punto. Conte chiede rinforzi. Li vuole subito e di valore. Un centrocampista, anzitutto, che sappia giocare d’incontro e inserirsi in fase d’attacco. Il modello è Vidal, difficile se non impossibile da raggiungere. E il tecnico leccese vorrebbe un esterno in grado di giocare a centrocampo nel 3-5-2 su entrambe le fasce. Come ad esempio Darmian. Un ragionamento andrebbe fatto anche sulla difesa, ma tutto non si può fare. A gennaio difficilmente i club si liberano dei loro uomini migliori, e chi compra deve rispettare le regole del fair play finanziario. L’Inter ha sì portato le entrate alla soglia record di 415 milioni (plusvalenze comprese), ma ha chiuso l’ultimo esercizio con una perdita di 48 milioni. Al di là dei conti Beppe Marotta, dirigente sportivo di grande esperienza, mette in guardia: “Non si pensi che il mercato sia la panacea di tutti i mali”.