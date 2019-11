Dopo un inizio campionato in salita per Valentino Lazaro, rimasto sempre in panchina dalla prima giornata contro il Lecce alla sfida contro la Juventus, per il laterale si sono aperte le porte del campo in occasione della partita contro il Sassuolo in trasferta. Poi per il nazionale austriaco ecco due gare dove è riuscito a dare il meglio, quelle contro Bologna e Verona. E ora Antonio Conte può contare anche su di lui. Un uomo in più. “Per ora sta andando bene. Dopo essere tornato dall’ultimo impegno con la nazionale, l’allenatore mi ha detto che avrei ottenuto le mie prime occasioni reali nel periodo successivo. Ho continuato ad allenarmi, ho aspettato fino a Bologna e poi è andata molto bene. Ho avuto la sensazione di potermi adattare perfettamente. Poi mi ha lanciato a Dortmund e anche lì è andata bene. Sono contento di vedere i primi risultati. La prima a San Siro? È una cosa speciale giocare in uno stadio del genere, la prima volta di fronte ai tuoi stessi tifosi. L’atmosfera era incredibile e coronare il tutto con una vittoria è stata perfetto”, ha sottolineato al portale laola1.at il nerazzurro in ritiro con l’Austria.

L’inizio però non è stato semplice, adattarsi ad un altro campionato e un ruolo differente non è mai facile: “Sono in un grandissimo club, ci sono stati molti cambiamenti e durante la preparazione mi sono infortunato”, ha raccontato Lazaro proseguendo: “La squadra andava bene, per cui non c’erano molti motivi per fare dei cambi. In quei momenti devi solo stare calmo, continuare a lavorare, aspettare la tua occasione e sfruttarla. Per me era la prima volta in questa situazione e sono orgoglioso di essere rimasto calmo ad aspettare la mia occasione. Il duello con la Juventus? Sarà emozionante. Due squadre sono scappate davanti, ma penso che faremmo bene a continuare a lavorare e guardare partita per partita. Abbiamo molti giocatori che non hanno ancora vinto così tanti titoli importanti, che vogliono crescere. Certo che personalmente sogno un titolo, sarebbe qualcosa di molto speciale”.

Infine, il nerazzurro commenta così il ruolo che ricopre con l’Austria e quello quando gioca con l’Inter (con l’Austria Lazaro gioca esterno offensivo nel 4-2-3-1, mentre con Conte fa il quinto a destra del 3-5-2): “È un sistema completamente diverso, quello di Conte, Ci sono meccanismi diversi che sono in realtà l’esatto contrario dei miei doveri nella squadra nazionale. Apprendere nuove cose mi rende ancora più completo come giocatore Ho già ricoperto molte posizioni in passato e sono contento di poter imparare altre sfaccettature”.