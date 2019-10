Una gara di allenamento che certo non avrà fatto sorridere Antonio Conte, che ha visto la sua Inter, un mix tra Primavera e i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali, perdere contro la Pro Patria per 3-2. E’ noto che il tecnico non ami la sconfitta, neanche in amichevole. Un concetto già espresso sottolineato a margine del kappaò estivo ai rigori contro la Juventus durante l’International Championship Cup. Giornata cupa, dunque, per l’allenatore dell’Inter, che nella sua testa sta, però, già pensando alla prossima partita di campionato contro il Sassuolo in programma il 20 ottobre all’ora di pranzo. Al netto della sconfitta Conte può sorridere perché la voglia del gruppo c’è, così come la volontà di riscattarsi sia in campionato quanto in Champions League, dove la situazione è quasi – ma non del tutto – compromessa dopo il pari contro lo Slavia Praga e la sconfitta al Camp Nou per mano del Barcellona.

A dare i primi segnali del desiderio di riscattarsi con la maglia nerazzurra c’è Lautaro Martinez. L’attaccante dopo il pareggio per 2-2 contro la Germania ai microfoni di Sportmediaset rilancia: “Voglio fare bene all’Inter per poter stare qui, giocare con i miei compagni e dare tutto per l’Argentina”, dice il ‘Toro’ tornando con il pensiero al 2-1 subito contro la Juventus a San Siro: “Analizzeremo gli errori della partita con la Juve al rientro dalle partite con le nazionali. Noi l’anti-Juve? Loro sono molto forti e l’ho detto dopo la partita. Noi lavoreremo per tornare al livello in cui eravamo (prima della sconfitta contro i bianconeri). Il kappaò non deve essere qualcosa di negativo, ma uno stimolo per migliorarsi”. La voglia di rifarsi non manca, il Sassuolo è avvisato così come Conte capace di rivitalizzare un gruppo di giocatori che alla fine della scorsa stagione apparivano totalmente appannati.

Lukaku pochi gol, ma 95 palloni recuperati

Così, un po’ confuso e non ancora in piena forma fisica appare Romelu Lukaku, compagno di reparto di Laurato. Ma c’è qualcosa che emerge dalle statistiche della Serie A che potrebbe far abbozzare un mezzo sorriso all’allenatore salentino, che in estate ha fatto di tutto per portare il belga a Milano. Malgrado le prime critiche dei tifosi interisti, infatti, Lukaku pur ancora lontano dal top della forma, può contare su un record: in queste prime 7 giornate ha recuperato qualcosa come 95 palloni. Numeri che gli valgono il settimo posto in assoluto in A (al pari del difensore del Cagliari Ceppitelli). Da segnalare che nella speciale classifica le prime 15 posizioni sono occupate da difensori a conferma che il nerazzurro, a segno con 3 gol, si sta impegnando anche in fase di ripiegamento. Per trovare un altro attaccante si deve, infatti, scorrere fino alla posizione 32, dove Belotti e Dzeko sono appaiati a quota 72 recuperi.