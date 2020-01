Arrivato la scorsa stagione sotto la guida di Luciano Spalletti e con la presenza di Mauro Icardi ha avuto poco spazio in campo. Si tratta di Lautaro Martinez esploso quest’anno sotto la gestione di Antonio Conte che lo ha messo al fianco di Romelu Lukaku. “Molte cose sono cambiate, è arrivato un nuovo allenatore che vive la partita in modo speciale. Ci ha trasmesso tanto dal primo giorno, ha convinto i giocatori e le persone che lavorano qui a dare il meglio. E i risultati si sono visti. Sono cresciuto molto e per questo mi godo il momento che sto vivendo”, commenta il ‘Toro’ al portale argentino Tyc Sports.

Parole al miele per il nuovo allenatore, così come quelle che riserva al compagno di reparto. “Lukaku mi aiuta molto, è un giocatore che in campo e fuori è molto importante: una persona molto brava. Sono molto felice di aver incontrato questo tipo di persona e giocatore”.

Laurato non è il solo ad esprimere elogi nei confronti di Conte. C’è anche Barella, che va anche oltre le affermazioni dell’attaccante. “Conte mi ha aiutato sicuramente nella fase tattica, nel farmi trovare nella posizione giusta. E’ maniacale in questo. Mi dicevano che mi facevo guidare troppo dall’istinto. Ma Conte è il migliore, riesce ad ottenere il 110% dai suoi giocatori”, ammette a Sky il centrocampista ex Cagliari rientrato da qualche partita dopo aver recuperato dall’operazione al ginocchio destro.

Lautaro sfida alla Juve: obiettivo scudetto

Il nerazzurro parla a tutto tondo di Inter e della stagione: “Abbiamo fallito la qualificazione agli ottavi di Champions League, ma in Serie A stiamo facendo molto bene. C’è l’Europa League e siamo andati avanti in Coppa Italia”, e sui rivali bianconeri: “La Juventus è una squadra che gioca a calcio molto bene, ha giocatori importanti; noi vogliamo fare del nostro meglio, c’è il campionato tra gli obiettivi che ci siamo prefissati”. Poi un salto indietro nel passato, al suo sbarco in Italia: “Ho dovuto adattarmi a una nuova cultura a un altro Paese e a un’altra lingua. Io mi sentivo forte, poteo aiutare la squadra, ma con l’allenatore precedente ho giocato poco”.

Laurato e il Barcellona: sono felice qui

Lautaro al momento vede il suo futuro nerazzurro. E sulle voci dell’interessamento del Barcellona afferma: “Oggi difendo la maglia dell’Inter, sono molto felice qui, la gente mi ama. Se ci sono questi rumors, significa che sto facendo bene le cose e devo proseguire su questa strada. È la mentalità che ho quando vado a dormire. Sono molto calmo, molto felice e a mio agio all’Inter”.