Lautaro Martinez, forse suo malgrado, è l’argomento più discusso di questa infinita sessione virtuale di calciomercato. Una telenovela cominciata molto presto (se ne parla dallo scorso 1 ottobre, quando giocò una super partita al Camp Nou in Champions) e destinata a durare chissà quanto, visto che al momento in Europa non si gioca e nessuno sa dire con certezza quando, e per quanto tempo, saranno aperti i trasferimenti. Ecco spiegate, in dieci punti, le ragioni per cui l’ipotesi di Lautaro al Barcellona è l’argomento di cui parla tutta l’Europa del pallone.

1 Il potere di Leo Messi

La pulce è capitano e trascinatore del Barcellona quanto della nazionale argentina. Da un lato Leo è in grado di indirizzare le scelte di mercato del club, tanto più oggi che la dirigenza del Barça è allo sbando (si sono appena dimessi sei membri del Cda). Dall’altro, per un giovane giocatore argentino come Lautaro, suo compagno in nazionale, alla chiamata di Messi è difficile dire di no. E Messi per Lautaro stravede, considerandolo “il nuovo Suarez”.

2 Lo stipendio di Lautaro

All’Inter, Martinez guadagna molto meno rispetto a quanto prederebbe in uno dei dieci top club europei. I dettagli del contratto, e le sue eventuali modifiche nel tempo, non sono noti nel dettaglio. Ma un’idea delle cifre, mai smentita, c’è: Lautaro è legato all’Inter fino al 2023. Fra parte fissa e bonus, salvo probabili decurtazioni dovute al coronavirus, questa stagione avrebbe dovuto guadagnare 3 milioni netti, che saliranno a 3,2 per la prossima.

3 Il rinnovo del contratto

Mentre l’Inter si è data da fare per prolungare la durata dei contratti dei suoi super-difensori Skriniar (rinnovo già firmato) e De Vrij (in arrivo), quando si parla di Lautaro la risposta dei dirigenti nerazzurri è sempre “non c’è fretta”. Un po’ perché al momento il 2023 è considerato un orizzonte abbastanza lontano. E un po’ perché il cartellino di Martinez è “protetto” da una clausola rescissoria di 111 milioni. Tanti? Pochi? Dipende da come la si vuole vedere.

4 La clausola per l’estero

Nelle prime due settimane di luglio (sempre che il mercato per allora sarà aperto) i club stranieri potranno assicurarsi Lautato Martinez per 111 milioni di euro. Una cifra altissima, soprattutto ora che lo stop dovuto al coronavirus ha inevitabilmente indebolito economicamente i club. Ma se c’è una squadra che quei soldi li potrebbe trovare, è proprio il Barcellona: fattura il doppio dell’Inter e di recente ha tirato fuori 120 milioni per strappare Griezmann all’Atletico Madrid.

5 La nostalgia di Neymar

In Catalunya Griezmann è arrivato per non fare rimpiangere Neymar, volato a Parigi per fare coppia con Mbappé. Assieme al piccolo genio francese, il Barcellona si è assicurato anche un altro suo compagno di nazionale: Dembélé. Due campioni per rimpiazzarne uno. Ma nessuno dei due al Camp Nou ha sfondato, e il Barcellona potrebbe quindi provare a inserirli (non entrambi) nella trattativa per portare in blaugrana Lautaro. Ma è un affare tutt’altro che facile.

6 Il nodo ingaggi

All’Inter, nessun giocatore arriva a guadagnare 10 milioni di euro netti a stagione. Compresi i bonus, Lukaku ne prende 9,8. Quasi la stessa cifra guadagna Eriksen, arrivato lo scorso gennaio. Griezmann a Barcellona di milioni ne intasca ogni st agione 17, quindi al lordo costa alla società oltre 30 milioni l’anno. Troppo per l’Inter. Una cifra molto vicina a quella che il club di Bartomeu paga per Dembélé: 9 milioni netti a stagione più ricchissimi bonus.

7 Arthur e gli altri

Per Lautaro, è probabile che in cambio il Barcellona offrirà giocatori più abbordabili e di maggior prospettiva. Potrebbe essere il giovane (e fortissimo) Arthur, centrocampista brasiliano acquistato dal Gremio per 30 milioni due anni fa. O il terzino portoghese Semedo, ormai 26enne e in cerca di consacrazione. Oppure uno dei tre ragazzini terribili: Cucurella, 21 anni in prestito al Getafe, Junior Firpo, campione d’Europa under 21, e Alena, chiamato “baby Pirlo”, in prestito al Betis. Oppure, ragionando su un’altra età e altri valori, il solito Vidal, che Conte brama da sempre.

8 L’incognita virus

Sul calciomercato pesa una domanda: chi avrà soldi per comprare? E per contro: chi sarà costretto a vendere? Molto dipende da dove e come si riprenderà a giocare. Se la Serie A dovesse ricominciare, ma non la Liga, è probabile che le squadre italiane sarebbero avvantaggiate sulle spagnole nell’attrarre e trattenere i migliori giocatori. Ma lo scenario potrebbe ovviamente essere opposto. Nessuno oggi è in grado di dire con certezza quali campionati arriveranno in fondo. “Sul mercato vedremo cose strane”, ha profetizzato Massimo Moratti, ex patron nerazzurro.

9 La sicurezza di Zanetti

A fare sperare che Lautaro possa restare all’Inter, come si augurano i tifosi nerazzurri, è il fatto che il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti abbia usato parole chiare: “Vuole rimanere con noi”, ha detto il Pupi, che nel 2018 si spese per portarlo alla Pinetina dal Racing, dove l’uomo forte è un altro degli eroi del Triplete, Diego Milito. Per Lautaro, Zanetti è una figura importante. E lui stesso sui social network ostenta amore per la maglia nerazzurra. Intervistato da Repubblica, Lautaro dell’Inter ha detto: “Questa è casa mia”.

10 La guerra dei quotidiani catalani

Bisogna infine ricordare che tutte le indiscrezioni su un possibile trasferimento di Lautaro al Barcellona vengono dai due quotidiani catalani Mundo Deportivo e Sport, in costante gara fra loro a chi ha l’ultima notizia di mercato sul club di Messi. Indiscrezioni peraltro mai confermate dagli stessi agenti del giocatore, Beto Yaque e Rolando Zarate. I due procuratori parlano col Barcellona? Certo che ci parlano. Bisogna capire se lo facciano per portare davvero lì il giocatore o per mettere pressione all’Inter, di modo che riveda al rialzo il suo contratto.