Solidarietà e famiglia

Un altro livello. Di calciatori che nei mesi di isolamento hanno pubblicato immagini e video di vita domestica ce ne sono tanti, ma Antonio Candreva ha fatto molto di più. Il centrocampista dell’Inter, padrone della fascia destra in campo, ha aggiornato con cadenza regolare il proprio profilo Instagram con video ragionati, divertenti, studiati e rassicuranti. Una produzione coerente, da un punto di vista d’immagine e di messaggio, al punto da sembrare una campagna pubblicitaria, in cui l’oggetto in mostra è la coesione familiare: dagli allenamenti domestici in coppia con la moglie Allegra Luna, atletica almeno quanto lui, al siparietto dell’arrivo delle valigie sul tapis-roulant di casa, come si fosse in aeroporto. Fino a un video che promuove le donazioni agli ospedali del gruppo milanese San Donato.

Che Candreva sia generoso, lo si sapeva. Nell’aprile del 2019, senza farsi pubblicità, pagò di tasca propria la retta della mensa a una bambina della scuola elementare di Minerbe (in provincia di Verona) costretta a mangiare tonno e cracker, visto che i suoi genitori non avevano versato il contributo annuale. Quando la notizia divenne di dominio pubblico, a tessere le lodi del figlio fu il padre Marcello Candreva: “Antonio ancor prima che calciatore è papà, adora i bambini, non lascerebbe mai che un piccolo rimanga senza mangiare. Crede molto nella famiglia”. E proprio la famiglia è centrale nei suoi filmati dall’isolamento domestico: i figli che gironzolano per casa mentre lui fa esercizi di forza, le immagini amarcord della propria infanzia. E ovviamente l’onnipresente moglie.

Antonio e Luna, gli anti-Icardi

Ad Allegra Luna, il 10 maggio, il 33enne romano ha dedicato su Instagram questo messaggio: “A te che sei una Mamma multitasking!!! Ti amo”. Lei ha risposto: “Grazie Cuore”. E giù la solita pioggia di like e commenti al miele, da parte di donne (soprattutto) e uomini. Molti tifosi interisti, ma non per forza. Tale Andrea, che condivide l’immagine del profilo con la propria fidanzata, commenta romantico: “Ho avuto modo di vedervi nei vostri video, nella vostra casa, nella vostra normalità. Mi avete fatto proprio una bella impressione”. L’Inter non mette becco e apprezza: a un anno dalle foto hot di Mauro Icardi e Wanda Nara che fecero infuriare i tifosi, i Candreva all’opposto propongono un’immagine rassicurante e domestica, in cui è facile immedesimarsi in periodo di quarantena. Ecco: forse non tutti hanno un corridoio lungo abbastanza per giocare a bowling, come fanno Antonio e Luna in uno dei tanti video, usando bottigliette d’acqua al posto dei birilli.