Il tema indisponibili resta centrale in casa Inter. A poco è, infatti, servita la pausa per le nazionali per recuperare i vari Sensi, Gagliardini e Asamoah non ancora al top della forma e con il serio rischio di saltare alla ripresa del campionato la sfida di sabato contro il Torino in trasferta. L’assenza più pesante è certamente quella dell’ex Sassuolo, fuori dallo scorso 6 di ottobre in occasione della partita contro la Juventus a San Siro. Il centrocampista ha provato a rientrare in campo il 20 ottobre nella sfida con la sua ex squadra, poi uno spezzone di gara contro il Dortmund e di nuovo panchina prima dello stop per le gare delle nazionali. E ora? Il suo recupero per il match contro i granata è incerto. Avvolti dall’incertezza ci sono anche i ‘ritorni’ di Gagliardini (affaticamento muscolare) e Asamoah (ginocchio). Il primo sta lavorando ma senza forzare, il secondo ha il ginocchio che continua a fare le bizze.

Poco bene per Antonio Conte che nonostante i 15 giorni di pausa si ritroverà con gli stessi problemi di queste ultime settimane: gli uomini contati a centrocampo. Nella sostanza senza alternative. A ore il tecnico riabbraccerà Barella reduce da ottime prestazioni con la maglia dell’Italia, nei prossimi giorni rientreranno al centro Suning anche Vecino e Brozovic. Nonostante il ritorno la sintesi della questione non cambia: la panchina resta corta. Ed è così che l’Inter dovrà arrivare alla prossima sosta, quella di Natale, poi ci penserà il mercato di gennaio a rimediare all’annosa questione. Per il presente, quindi, per la partita di sabato contro il Torino è possibile che Conte schieri Borja Valero in mediana. Lo spagnolo che durante il mercato di riparazione dovrebbe lasciare i colori nerazzurri al momento ha giocato un solo minuto nella partita di andata contro il Borussia Dortmund in Champions League.