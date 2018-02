MILANO – Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore, e ci perdonerà Francesco De Gregori se per una volta ne mettiamo in discussione l’arte, o addirittura la visione calcistica. Ma nel caso dell’Inter, e del suo organico, è il curriculum dei singoli a suggerire che trattasi di gruppo destinato a non magnifiche sorti: non è che sbagliano i calci di rigore, non è quello, poverini, è che proprio gli uomini vincenti a disposizione di Spalletti sono pochissimi, perché la maggior parte dei giocatori in rosa non ha vinto nulla o non si è mai affacciata ai vertici del calcio internazionale. Per questo reagire alla crisi e rimettersi in carreggiata per ottenere il quarto posto buono per la Champions sarà un’impresa, tra l’altro ora che in fondo al canyon, girando la testa, gli interisti intravedono pure il Milan, lanciato al galoppo e alla rincorsa come un manipolo di Cherokee assetati di vendetta.



Un rapido sguardo al curriculum degli interisti fa capire molte cose. A parte Miranda e Perisic, quasi nessuno ha vinto qualcosa di davvero prezioso in carriera. Miranda ha all’attivo tre campionati brasiliani e uno spagnolo, una Europa League, una Supercoppa Europea, una Copa del Rey, e per anni è stato una colonna dell’Atletico Madrid, due volte vicecampione d’Europa: non a caso, a 33 anni, è l’elemento di maggiore spessore, la vera colonna e il capitano morale del gruppo (gli altri non apprezzano che la fascia sia indossata da Icardi), e il fatto che anche le sue prestazioni ultimamente siano state disastrose è un altro enorme allarme. Perisic è il secondo più titolato dell’Inter, ha vinto una Bundesliga e due Coppe di Germania, ma ad esempio ha appena 11 presenze in Champions League, e ormai ha 29 anni. Alle spalle dei due però c’è praticamente il nulla, o forse no, se si vuole includere nella lista dei vincenti Rafinha, che comunque ha nel palmarès un oro olimpico col Brasile nel 2016, 2 vittorie nella Liga e una in Champions ottenute al Barcellona, dove comunque il brasiliano era riserva, partecipava ai successi ma non era certo lui a spostare i destini, semmai qualcun altro, piuttosto famoso. Il resto della rosa interista è invece un deserto di successi. Ci sono giocatori di punta che addirittura hanno uno zero alla casella delle vittorie di squadra: Icardi, Handanovic, Eder, Gagliardini e D’Ambrosio non hanno mai avuto una gioia in carriera, neppure per sbaglio, anche se alcuni di loro sono già oltre metà del guado (agonistico). Borja Valero, 32 anni, è sulla stessa linea, anche se il suo curriculum parlerebbe di un campionato vinto nelle file del Real Madrid nel 2007, ma con una sola presenza, quindi come non detto. Discorso analogo per Vecino, accreditato di una vittoria nel campionato uruguaiano nel 2011, ma con 13 presenze, insomma da giovane riserva. C’è Cancelo che ha vinto un campionato portoghese, ma col Benfica, evento che in Portogallo si è ripetuto 36 volte nella storia, e anche Skriniar può raccontarci che pure lui ha vinto uno scudetto, anche se in Slovacchia, con lo Zilina. Ma tutti costoro non hanno alcuna esperienza di calcio davvero ad alto livello: nessuno, a parte Cancelo in una breve parentesi al Valencia, si è mai esibito in Champions League. Ranocchia e Candreva, i giocatori italiani più esperti, hanno all’attivo solo una Coppa Italia vinta a testa, poi tante imprese non riuscite. L’incompreso e incomprensibile Brozovic può ostentare i suoi due scudetti con la Dinamo Zagabria, ma anche qui siamo nel campo delle vittorie relative, in campionati minori. E’ con questa truppa di non vincenti a vita, per non dire di perdenti, che Spalletti va alla guerra del piazzamento in Champions League, dove l’Inter non si affaccia ormai dalla stagione 2011-2012. In bocca al lupo al mister, sarà davvero durissima.