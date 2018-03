L’Inter, sempre alle prese con i paletti del Fair play finanziario, ingrassa il suo tesoretto di 25 milioni. Il Valencia, secondo la stampa spagnola, avrebbe infatti assicurato a Geoffrey Kondogbia di voler far valere il diritto di riscatto pari a 25 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo in estate. Secondo il quotidiano Super Deportè l’incontro decisivo sarebbe avvenuto lo scorso fine settimana prima di Siviglia-Valencia. Al vertice avrebbero partecipato il fratello del giocatore Evans, il rappresentante Daniel Pérez, il direttore generale del club, Mateu Alemany e il presidente del consiglio d’amministrazione, Anil Murthy. Ed è durante questo summit che i dirigenti del Valencia avrebbero confermato all’entourage del centrocampista la ferma volontà di trattenerlo in Spagna. Kondogbia, a meno di clamorosi ripensamenti, lascerà definitivamente Milano. Bernard dello Shakthar Donetsk, invece, potrebbe arrivarci.

A margine della sfida di Champions League contro la Roma, che ha sancito l’eliminazione degli ucraini, proprio Bernard, ai microfoni di Esporte Interativo, ha confermato che i prossimi saranno gli ultimi mesi con lo Shakthar. “Si chiude un ciclo di cinque anni per me, con un inizio turbolento in virtù dell’allenatore che c’era prima. Poi è arrivato un nuovo tecnico, ho avuto più opportunità e ho iniziato ad andare bene. Non c’è ancora nulla di certo, di definitivo. Valuterò bene le proposte che arriveranno, sceglierò quella che mi permetterà di dare continuità al mio calcio. Ho già chiarito con lo Shakthar che non intendo rimanere in questo club, sto mirando a cose più grandi”, ha spiegato il brasiliano, uno degli obiettivi dei dirigenti dell’Inter per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La richiesta del giocatore, libero a fine anno, è di 3,5 milioni a stagione più bonus. La trattativa, che per il momento è allo stato embrionale, potrebbe chiudersi nelle prossime settimane.