MILANO – Antonio Conte esce allo scoperto e inizia a fare le prove per un’Inter camaleontica: “La variazione al 3-4-2-1 con Sensi più avanti è una soluzione temporanea”, sottolinea il tecnico dei nerazzurri dopo la vittoria contro l’Udinese per 1-0. Tre punti firmati da Sensi che portano l’Inter da sola in vetta alla classifica, due punti davanti alla Juventus. Il tutto in attesa della sfida tra Torino e Lecce e con il patron Jindong Zhang in arrivo in Italia per la prima di Champions contro lo Slavia Praga. Dicevamo la Juve, appunto. Ed è proprio la squadra bianconera, per la precisione il tecnico Maurizio Sarri ad accendere la coda delle lunga serie di interviste del dopo gara. L’allenatore dei bianconeri nel pomeriggio si è lamentato dell’orario di Fiorentina-Juve (ore 15). Le affermazioni vengono fatte notare a Conte, che prima sorride poi riflette e replica: “Non voglio dire niente perché altrimenti dovremmo tirare in mezzo anche i bilanci e gli stati patrimoniali. Qualcuno deve stare sereno e tranquillo perché sta dalla parte forte”.

Conte punge Sarri: ”Il caldo? Stia sereno, ora sta dalla parte forte” in riproduzione….

Un botta e risposta a distanza al veleno che farà discutere per diverso tempo perché di mezzo ci sono loro, le nemiche di sempre: Inter e Juventus. Al netto delle polemiche, che presumibilmente non si placheranno fino alla sfida del 6 ottobre tra le due antagoniste, c’è l’Inter di sabato sera. Quella con Barella e Sensi a centrocampo come nell’Italia del ct Roberto Mancini (contro la Finlandia), ma soprattutto come dicevamo all’inizio del 3-4-2-1. “E’ un’alternativa a quello che abbiamo fatto vedere fino ad oggi. Avere la possibilità di interpretazione un paio di sistemi diventa importante. Ci abbiamo lavorato e sicuramente può essere una soluzione importante quando giocheremo con squadre molto chiuse”.

Ma c’è un però, perché non è mai tutto in discesa neanche per Conte. Il motivo è legato al fatto che durante il pre campionato il tecnico non ha potuto lavorare con tutta la rosa al completo. “Ci sono ancora giocatori che stanno immagazzinando i concetti. E’ importante per chi ha saltato la pre season entrare in queste nuove idee. Il problema è che devono assimilare i nuovi movimenti durante una gara ufficiale come è successo con Sanchez”, sottolinea Conte. Ma non è finita. “Godin da due mesi non giocava, ha saltato la pre season. Ha fatto pochi minuti contro il Cagliari, ma sono contento della sua prestazione. Bisogna lavorare sapendo che ci sarà da soffrire. Dovremo sempre scendere in campo con unghie e denti affilati e crescere in tutto. Se vogliamo competere con Juventus e Napoli dobbiamo migliorare tanto”. La Juve, appunto.







Fonte