Conte

Conte: “Credere non costa nulla”

– “La maglia azzurra è un sogno, da calciatore ti dà emozioni importanti, da allenatore senti una responsabilità enorme, ancora più grande, soprattutto nelle manifestazioni. Ho avuto l’onore di essere ct a un Europeo, senti un intero paese che soffia dietro di te”. Si esprime così riguardo la Nazionale l’ex ct azzurro e attuale tecnico dell’Inter, Antonio, durante il convegno dal tema “Forza Azzurri!”, in corso a Trento nell’ambito della seconda edizione del Festival dello Sport.

L’allenatore nerazzurro ha poi parlato del campionato e della sua Inter: “È giusto essere obiettivi e guardare in faccia la realtà – ha detto Conte -, ma io sono dell’idea che credere non costi nulla, sia per i tifosi dell’Inter sia per quelli del Napoli e di altre squadre. Sin dall’inizio mi sono espresso, non ho atteso l’esito finale dello scontro con la Juventus per dire queste cose: rispetto a noi ci sono due squadre, innanzitutto la Juventus che è al top e poi anche il Napoli, che negli anni hanno costruito e hanno fatto molto di più. Il gap c’è, ma noi abbiamo iniziato un percorso attraverso il lavoro e la serietà con l’obiettivo di progredire nel tempo e diventare competitivi. Vogliamo dare soddisfazioni ai tifosi, per questo serve essere coraggiosi avendo sempre una visione chiara del presente e di cosa può diventare il futuro. Conosco solo un verbo, lavorare. E dobbiamo conoscerlo tutti quanti noi all’Inter. Quindi dobbiamo continuare a lavorare duramente per arrivare a essere protagonisti. In tutto questo, però, non dobbiamo porci limiti. Dobbiamo riconoscere i differenti valori che ci sono, ma questo non significa non lottare. Restiamo realisti, ma consapevoli che possiamo cambiare il corso del nostro destino”.

Sanchez, si teme un lungo stop

Intanto però in casa Inter tiene banco l’infortunio occorso ad Alexis Sanchez che ha lasciato il ritiro della Nazionale cilena. “Lussazione dei tendini peroneali della caviglia sinistra”, è l’esito degli esami ai quali è stato sottoposto l’attaccante di Antonio Conte. L’interista, impegnato con la nazionale cilena, si è infortunato nel corso dell’amichevole tra Colombia e Cile giocata allo stadio Josò Rico Perez di Alicante in Spagna e terminata 0-0. La nazionale cilena ha informato con una nota che il calciatore rientrerà a Milano dove sarà sottoposto ad una risonanza magnetica. Il timore è che l’ex calciatore del Manchester United sarà costretto a stare fermo per un periodo medio lungo, sottraendo così ad Antonio Conte risorse fondamentali da impiegare in campionato (nerazzurri secondi, in lotta per lo scudetto) e nel girone di Champions (situazione difficile ma non compromessa dopo 2 turni).