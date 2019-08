– Un tesoretto ipotetico da 133,5 milioni di euro. E’ questa la cifra che l’Inter incasserebbe se riuscisse a cedere a titolo definitivo tutti gli ‘esuberi’ entro la fine del mercato. Sono cinque e tutti destinati presumibilmente a lasciare la formazione interista entro il 2 settembre. Il gruppo è folto e non risparmia alcun reparto. In difesa c’è Dalbert dal valore di mercato di 10 milioni. Il brasiliano è stato inserito nella trattativa con la Fiorentina per arrivare a Biraghi. Ma nelle ultime ore il Nizza, il suo ex club, si sarebbe detto disposto a prendere il terzino sinistro in prestito con diritto di riscatto (facendosi carico anche dell’intero ingaggio). Il nerazzurro preferirebbe tornare in Francia, in ogni caso con l’addio a Dalbert in casa Inter si libererebbe un posto per Biraghi. I prossimi giorni in tal senso saranno decisivi.

Dalla difesa al centrocampo dove i nerazzurri hanno un surplus di tre giocatori. Si tratta di Vecino (valore 23 milioni), Borja Valero (2,5 milioni) e Joao Mario con un valore assegnato di 18 milioni. Per i primi ci sono stati sporadici interessamenti, mente il portoghese potrebbe tornare in Portogallo allo Sporting la squadra dove è cresciuto. Al momento sono solo pensieri, nessuna trattativa ufficiale, ma i lusitani sono pronti a sferrare l’attacco definitivo negli ultimi giorni di mercato. Inoltre, non è da escludere uno scambio con Bruno Fernandes (trequartista e seconda punta) con conguaglio in favore dello Sporting. Infine, il tormentone estivo: Mauro Icardi a quota 80 milioni uscito dai radar della Roma dopo il rinnovo con Edin Dzeko, ma ancora nei pensieri di Napoli e Juventus. In ogni caso l’Inter resta tranquilla e lavora al piano B. Una lista che comprende Llorente, Rebic, Dybala e Milik: da qui uscirà il nuovo compagno di Lukaku