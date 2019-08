Un nuevo año juntas pic.twitter.com/G28O6mQ2TO — wan (@wandaicardi27) August 23, 2019

Quattro parole che dicono più di tante frasi. Wanda, moglie e agente di Mauro, ha postato su Twitter una foto insieme alle mogli e fidanzate degli altri calciatori dell’, accompagnata dalla seguente didascalia: “Un nuovo anno insieme”.

L’ennesimo segnale che la coppia argentina non ha alcuna intenzione di lasciare Milano, nonostante Icardi sia fuori dai progetti del tecnico Conte e la dirigenza, con l’amministratore delegato Marotta in testa, gli abbia fatto capire più volte che vuole cederlo. Ma Maurito si è impuntato: dopo le difficoltà a trasferirsi alla Juventus, meta a lui gradita, finora ha rifiutato tutte le altre destinazioni e pochi giorni fa, sempre via social, ha informato i suoi follower che ha acquistato una nuova casa a Milano, in zona Porta Nuova. Con vista sulla nuova sede dell’Inter. Wanda Nara sarà invece impegnata per Mediaset con la nuova stagione di Tiki Taka, in cui sarà opinionista fissa.