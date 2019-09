Il passato, il presente e il futuro dell’Inter insieme a tavola. Il patron nerazzurro Zhang Jindong, arrivato a Milano per assistere alla partita di Champions contro lo Slavia Praga, ha cenato con l’ex presidente Massimo Moratti, con tutti i dirigenti di vertice dell’Inter (da Beppe Marotta ad Alessandro Antonello) e con l’attuale numero uno di viale Liberazione: suo figlio 27enne Steven Zhang, da poco eletto nel board di Eca, l’associazione dei club calcistici europei.

Per la cena, lo stato maggiore interista ha scelto il ristorante in Galleria Vittorio Emanuele II di Carlo Cracco, chef stellato ed ex giudice di MasterChef in tv, che ha personalmente accolto con cordialità la delegazione interista, nonostante sia tifoso del Milan. Alla grande tavolata sedevano anche importanti imprenditori cinesi, che hanno avviato affari a Milano o che hanno intenzione di farlo. Prima di andare a mangiare Zhang Jingdong – capo del colosso Suning, il cui cognome in cinese si pronuncia “gian” – ha visitato la squadra alla Pinetina, esprimendo ai giocatori la propria fiducia e dando loro la carica in vista dei prossimi impegni.