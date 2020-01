La fascia destra da rinforzare

Al di là dei rapporti tesi con la Roma, che rischiano di sfociare in azioni legali, e delle clausole contrattuali sgradite, se l’Inter non ha portato a Milano Leonardo Spinazzola è soprattutto perché alla Pinetina un esterno di sinistra non serviva più. Questo dicono gli ultimi sviluppi del mercato nerazzurro. Con l’arrivo di Ashley Young, a contratto con l’Inter fino a giugno prossimo e opzione di rinnovo al 2021, quella posizione si si è chiusa. La squadra di Conte sul lato mancino può così fare affidamento su Biraghi, Asamoah, Candreva (che anche da quella parte se la cava egregiamente) e adesso Young. Un’abbondanza che consente a Marotta e Ausilio di dare in prestito Dimarco, già promesso all’Hellas Verona.

Risolto il problema a sinistra, si pensa a come rafforzare la destra, dove si cerca un’alternativa più offensiva a Candreva, tuttocampista classico del gioco di Conte, e D’Ambrosio, più forte in copertura. Doveva essere il 22enne Valentino Lazaro, arrivato in estate dall’Hertha Berlino, ma alla prova del campo si è dimostrato troppo acerbo per giocare nell’Inter. Si pensa di cederlo in prestito: è apprezzato da mezza Bundesliga, e in Italia dal Genoa. Al suo posto potrebbe arrivare il 29enne Victor Moses del Chelsea, esterno d’attacco o ala destra, in grado di giocare anche dall’altra parte. Dopo tre anni con i Blues, il giocatore dall’inizio della stagione è in prestito al Fenerbace, dove è stato impiegato poco anche a causa di infortuni. Oltre a regalarsi un’opzione in fascia, l’Inter portandolo a Milano farebbe anche un favore al Chelsea: a San Siro il nigeriano, naturalizzato inglese, potrebbe farsi notare e il suo cartellino acquisterebbe di valore. Una cortesia che in viale Liberazione farebbero volentieri al club londinese, che detiene in cartellino di Giroud.

Il rebus dell’attacco

La seconda partita aperta fra gli Zhang e gli Abramovich, oltre a quella appena iniziata per il prestito di Moses, riguarda infatti Olivier Giroud. Il centravanti, campione del mondo con la Francia nel 2018, nel gruppo di Lampard non trova spazio. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno. Gli inglesi per lasciarlo partire subito chiedono poco più di 5 milioni di euro. L’Inter offre qualcosa meno. Il giocatore, che sogna il passaggio in Italia, ci ha messo del suo dicendosi pronto a decurtarsi lo stipendio pur di passare all’Inter. La trattativa per Giroud nelle ultime ore si è un po’ rallentata, visto che molto dipende dal destino di Politano. La rosa in attacco è affollata (cinque giocatori per due maglie) e spazio per tutti non c’è. Fallito il tentativo di scambiarlo con Spinazzola (operazione che avrebbe portato 12 milioni di plusvalenza all’Inter) lBeppe Marotta e Piero Ausilio cercano altri possibili approdi per Politano, romano e romanista, che sognava la capitale. Una pista interessante è quella che potrebbe portarlo a Napoli, in uno scambio con Llorente (e in quel caso salterebbe l’affare Giroud). Un’altra ipotesi per liberare un posto lì davanti, se Politano dovesse restare, è dare in prestito da qui alla fine della stagione il 17enne Sebastiano Esposito, per cui è interessata la Spal.

La trattativa Eriksen

Il vero colpo del mercato invernale nerazzurro, e di tutta la Serie A, è Christian Eriksen. In viale Liberazione l’affare è dato per fatto, ma nel sentimento dei tifosi fino al momento della firma resta il giusto sentimento di “se non vedo non credo”. Tanto più che Mourinho, allenatore del Tottenham, ha detto: “Fin quando è con noi, gioca”, e oggi potrebbe essere in campo contro il Watford. I dettagli dell’accordo fra l’Inter e il centrocampista danese sono noti: contratto fino al 2024 e un ingaggio da 10 milioni netti a stagione, compresi i bonus. Lo stesso di Lukaku. Manca ancora il via libera del club inglese: il contratto del giocatore con gli Spurs è in scadenza a giugno e per liberarlo prima gli Spurs chiedono 20 milioni. L’Inter, contando anche i bonus, è pronta a metterne sul piatto 17. La distanza fra le parti è colmabile. Soprattutto se Marotta e Ausilio saranno bravi e veloci nel chiudere col Flamengo, determinato a riscattare dal prestito Gabigol. La bozza d’accordo col club carioca: 20 milioni all’Inter, oltre a una percentuale intorno al 20 percento sulla futura rivendita. Ma il club nerazzurro cerca in extremis di strappare qualcosa di più.

Chi parte e chi potrebbe arrivare (in estate)

Un altro giocatore che potrebbe lasciare Milano è Mathias Vecino, che sta giocando poco, ha avuto diversi diverbi con Conte (l’ultimo lunedì scorso alla Pinetina) e che difficilmente troverà spazio dopo l’arrivo di Eriksen. Se non sarà possibile liberarsene ora, l’Inter ci riproverà a giugno, quando si capirà anche se i giocatori che l’Inter ha dato in prestito saranno riscattati: Icardi al Psg (ma Maurito come prima scelta ha la Juve), Joao Mario alla Lokomotiv Mosca (dovrebbe essere fatta), Perisic al Bayern Monaco (ma i bavaresi hanno altri progetti) e Nainggolan al Cagliari (una partita complicata). Sempre per l’estate, ma questa volta in entrata, un’ipotesi per rinforzare l’attacco dell’Inter è Dries Mertens, che ha rifiutato ogni ipotesi di trasferimento in Arabia e in Cina e che vorrebbe fare un’ultima esperienza di peso in Serie A. La clausola che oggi gli impedisce di scegliere un club italiano, oggi in vigore, a giugno verrà meno e il belga, svincolato, sarà libero di scegliere. Certo, da qui a giugno sul mercato può succedere di tutto. Ma se è per questo, anche da oggi a domani, come ha dimostrato la vicenda Politano-Spinazzola.