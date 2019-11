Non ci sono dubbi, l’Inter di Antonio Conte è una squadra a tutto campo che porta a segnare tanto gli attaccanti quanto i centrocampisti. Ed è proprio chi occupa la zona centrale che ha fatto la differenza in questo primo scorcio di campionato. Sul tema il tecnico può sorridere visto che tutti i centrocampisti sono riusciti a segnare. L’unico escluso è Borja Valero in campo solo 4′ contro il Borussia Dortmund. Con le reti di Vecino e Barella contro il Verona (tutti e due per altro già entrati nel tabellino alla voce marcatori in Champions), tutti e cinque padroni della mediana l’hanno ‘buttata dentro’ in campionato. Infatti, a Vecino e Barella si aggiungono Gagliardini (con la Sampdoria), Brozovic (Lecce e Milan) e Sensi (Lecce, Udinese e Sampdoria). Un dato che mette l’Inter al primo posto in classifica rispetto alle avversarie, incapaci nell’intento di mandare in gol tutti i centrocampisti.

Un tema, quello di far segnare chi sta in mediana, caro ad Antonio Conte. “Nella mia idea di gioco conto tanto sui gol dei centrocampisti. Il loro apporto è fondamentale. In rosa abbiamo calciatori che hanno nelle corde il gol. Perlo di Vecino e Gagliardini, gente che ha la struttura fisica per fare male”, ha sottolineato il tecnico chiarissimo nel chiedere nuovi rinforzi al club durante il mese di gennaio in attacco e a centrocampo, appunto. Tra i nomi per il centrocampo ci sono due tesserati dell’Udinese. Oltre a Rodrigo Da Paul già seguito in estate c’è Rolando Mandragora (nel mirino della Juventus). All’estero invece si guarda a Nemanja Matic, centrocampista serbo in scadenza di contratto con il Manchester United. Anche se per ora non ci sono trattative in corso. Chi piace e anche molto è Kulusevski, giocatore del Parma in prestito dall’Atalanta. Per l’attacco al momento non scalda i cuori di Marotta e Ausilio il nome di Dries Mertens che si è offerto ai nerazzurri. Il Napoli per il belga chiede 10 milioni.