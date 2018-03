– “Era destino che raggiungessi qui quota 100 gol in A”. Mauro Icardi è il grande protagonista di Sampdoria-Inter: il suo poker non solo è stato decisivo nello 0-5 finale, ma gli ha anche permesso di sfondare il muro delle cento segnature nella massima serie. “Sono passato subito da 99 a 103. Contento per la prestazione della squadra, per la partita che abbiamo fatto: al di là dei miei gol, contano i tre punti e le vittorie. Era molto importante per noi fare un bel risultato qui, dopo la grande prova di sacrificio contro una squadra che gioca bene come il Napoli. Adesso andiamo alla sosta più tranquilli, si può lavorare meglio e affrontare la prossima partita con un’altra testa. Non so se è meglio fermarsi ora per la sosta però siamo dei professionisti e dobbiamo sempre fare bene”. L’attaccante parla anche della crisi attraversata dalla squadra dopo l’ottima prima parte di stagione: “Dovevamo fare di più, dare di più tutti. Ci siamo penalizzati da soli dopo quello che di buono avevamo fatto. Speriamo sia una ripartenza, dobbiamo finire bene, abbiamo l’obiettivo di inizio anno alla portata. Il mister sa gestire questi momenti, ci ha provocato un po’ ma abbiamo risposto”. La chiusura è sulla mancata convocazione da parte del c.t. dell’Argentina: “Ho parlato con Sampaoli, sapevo che non mi avrebbe convocato dopo che sono rimasto fermo per quattro partite. E’ giusto che dia possibilità anche ad altri, penso sia corretto, è lui che decide”.

SPALLETTI NON SI FIDA – “Ora dovremo stare attenti a non riabbassare tutto”. Luciano Spalletti mette subito in guardia l’Inter, il largo successo sulla Sampdoria non deve far pensare ai suoi ragazzi di essere totalmente guariti. “Serve sempre concentrazione e cattiveria, oggi la compattezza e il muscolo hanno fatto la differenza: penso a gente come Gagliardini, che ha fatto tanto su molti palloni. Rafinha ha grande abilità nello stretto, Brozovic è reduce da due partite fatte molto bene. Abbiamo alternato i giocatori del centrocampo in più occasioni durante la stagione”. Il tecnico analizza il possibile effetto delle sue parole in settimana sul gruppo: “Lo faccio per andare avanti e per parlare con i giocatori, se per i giornalisti è uno spunto per creare confusione è un problema vostro. Io voglio solo trasmettere qualcosa ai giocatori e dargli ulteriori garanzie della loro forza. Oggi mi è piaciuta la squadra, abbiamo giocato come un collettivo e si è visto chiaramente in campo, non abbiamo permesso alla Samp di fare il suo gioco. Abbiamo interpretato bene la partita, facendo viaggiare la palla ad alta velocità e mettendo anche una pressione molto alta. In questo modo abbiamo sofferto meno rispetto ad altre volte, poi è andato tutto per il verso giusto, con un pizzico di fortuna in nostro favore”.

La svolta per Spalletti parte da lontano, dalla gara con il Benevento. “Ho visto la squadra sterzare, noi siamo ripartiti e risiamo squadra. Ora possiamo giocare contro qualsiasi avversario, chiunque ci capiti davanti si fa vedere che risiamo squadra. Ora sono tranquillo non ho più paura di niente”. Infine il tecnico si concede una battuta sulla mancata convocazione di Icardi in nazionale: “Bravo Sampaoli, me lo lasci sempre a casa. Mauro ci tiene a giocare con l’Argentina ma ogni tanto gli può fare comodo tirare il fiato”.

AUSILIO: DE VRIJ OTTIMO MA NON HA FIRMATO – Nel prepartita ha parlato anche Piero Ausilio, d.s. dell’Inter, tornando sui temi caldi del mercato. “Ero all’Olimpico per Roma-Shakhtar, una bella partita, non per vedere Bernard. Tifiamo sempre per le italiane e siamo contenti che la Roma si sia qualificata. Bernard è un ottimo giocatore ma ne abbiamo altrettanti, lo stesso vale per de Vrij. Dietro abbiamo Miranda e Skriniar, prima di rinunciare ai nostri bisogna pensarci molto bene: parliamo di un ottimo giocatore ma da qui a dire che è un giocatore dell’Inter ce ne passa”. Lo sfogo di Spalletti sulla poca qualità ha tenuto banco nel post Inter-Napoli: “Non ho pensato nulla in particolare, più che uno sfogo era una presa di coscienza, è evidente che il Napoli gioca un calcio di qualità ma il tecnico voleva dire cose più generiche, parlo con lui tutti i giorni e ne faceva un discorso anche di mentalità”.