Napoli o Roma, ma se Dybala…

C’è molta agitazione intorno a Mauro Icardi. C’è ansia ovunque e c’è chi si dimena come un pesce in barile. In questo momento sono due i fatti certi. Il primo è che l’argentino è fuori dai piani dell’Inter, un concetto che è stato ribadito al giocatore fin dal primo giorno di ritiro. Il secondo è che non ci sono le basi giuridiche per una causa. Nonostante le affermazioni di Wanda Nara, moglie e agente dell’argentino, il contratto nazionale (quello dell’AIC) prevede che un giocatore si alleni con la squadra nella stessa struttura. L’affaire, dunque, si complica tanto per l’Inter quanto per il calciatore. La possibilità che Icardi resti a Milano e in rosa ma senza giocare c’è, anche se per vero sarebbe meglio per tutti trovare una soluzione definitiva entro Ferragosto. Perché questa ipotesi (non scartata a priori) obbligherebbe l’Inter a pagare l’ingaggio almeno fino a gennaio quando le porte del mercato si riapriranno, con conseguente deprezzamento dell’atleta sceso dal 110 milioni della scorsa estate ai 70 circa di ora.

Mentre Icardi, al momento non intenzionato ad accettare le proposte di Napoli e Roma, le uniche due squadre che davvero hanno fatto passi concreti, rischierebbe primo di uscire dal giro dei giocatori top, secondo di dire addio alla maglia dell’Argentina. In tal senso è significativa la non convocazione per la Coppa America dopo il pessimo finale di stagione giocato con la maglia interista. Al netto dei futuribili rischi c’è il presente che dice Napoli e Roma. Come già noto, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a tutto pur di regalare al tecnico Carlo Ancelotti un attaccante del calibro di Icardi. Il giocatore è lusingato dell’interesse del club partenopeo ma per il momento ha declinato la proposta. Un niet è arrivato anche alla Roma alla ricerca di una punta. E la Juventus, unica squadra contemplata nei sogni di Maurito? Al momento i bianconeri sono impegnati nel portare a termine lo scambio Lukaku-Dybala. Per ora il 10 bianconero non ha pronunciato verbo. Ma nel caso dovesse rifiutare il trasferimento al Manchester United ecco che d’improvviso si potrebbe aprire uno spiraglio per lo scambio Icardi-Dybala per la felicità di Sarri e Conte e anche dei bilanci.

Cavani: ”Resto al Psg, poi vedrò cosa fare”

Edinson Cavani chiude alla possibilità di tornare in Italia e quindi anche all’Inter che aveva pensato a lui come alternativa a Lukaku: “Già la scorsa stagione ho detto, ho promesso, non solo ai tifosi ma anche a me stesso, che avrei rispettato il contratto – ha detto l’ex giocatore di Palermo e Napoli -. Poi non lo so, la mia decisione potrebbe essere quella di tornare in Uruguay, ma l’unica certezza è che rispetterò il contratto, senza dimenticare che nel calcio non dipende solo da te, c’è anche la volontà della società, dei tifosi. Io sono molto orgoglioso dell’amore che è nato con l’ambiente, le relazioni vere sono quelle che crescono nel tempo”. Cavani ha il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno.