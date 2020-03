Ha lasciato Milano da una settimana Samir Handanovic. Ma la testa è ancora all’Inter e alla stagione rimasta sospesa. In un meeting via social con i tifosi, attraverso i canali della società, il capitano nerazzurro ha raccontato le sensazioni vissute a Milano, durante i giorni di quarantena seguiti all’incontro contro la Juventus, che a causa della positività di Rugani ha costretto anche gli interisti nelle proprie case. “All’inizio secondo me tutti abbiamo pensato che fosse una cosa meno grave di quello che è davvero e l’abbiamo presa sotto gamba. Adesso tutti siamo consapevoli di quanto sta succedendo e seguiamo quello che ci dicono. C’è un po’ di preoccupazione”.

Un altro dei problemi per i giocatori in questa fase è tenersi in forma: “Restare concentrati è difficile – ammette il capitano nerazzurro – ci si allena a casa facendo quello che si può e si vede qualche vecchio video. Abbiamo dei gruppi online e anche i preparatori ci hanno mandato gli esercizi tramite video. Con internet ti puoi aggiornaresempre. Ho anche visto qualche partita ma tengo per me quale ho visto. La responsabilità devono avercela tutti. Io ho avuto ottimi compagni nella carriera e ottimi esempi dai quali cercavo di vedere come bisogna comportarsi nei momenti difficili. Ho avuto esempi positivi nella carriera e sono contento se posso essere un esempio per gli altri”.