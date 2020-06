Il sospiro di sollievo degli interisti per la vittoria acciuffata all’ultimo a Parma è tutto nella voglia di scherzare di Roberto Gargliardini. Dopo avere sprecato con una botta sulla traversa il gol del possibile vantaggio contro il Sassuolo (partita finita 3-3 a San Siro mercoledì scorso), il centrocampista ha pubblicato su Instagram e Twitter una propria foto con questo commento: “La vittoria di ieri è stata fondamentale per il nostro percorso. Dopo un passo falso si deve solo lavorare e guardare avanti, senza scuse o alibi: così ho deciso di regalarvi la mia maglia di Inter-Sassuolo, anche perché io…non voglio più vederla! Premierò il commento che mi avrà colpito di più”. Segue emoticon di un sorriso, con tanto di lacrime. Segno che alla Pinetina l’inaspettata rimonta contro i gialloblù di D’Aversa ha riportato il buonumore.





La versione di Cristian

L’allenatore in seconda Cristian Stellini, chiamato a soffrire in panchina al posto dello squalificato Conte, legge così la partita di Parma: “La vittoria è meritata ampiamente, al di là delle occasioni concesse al Parma. Abbiamo creato tanto e alla fine abbiamo vinto”. C’è da chiedersi che gara abbia visto, e infatti sui social network i tifosi glielo chiedono a centinaia. L’Inter a Parma ha salvato la partita nel finale, grazie a due gol segnati da difensori. Il secondo, quello di Bastoni, su cross di Moses: entrambi entrati nel finale per cercare di risollevare una serata in salita contro una squadra sontuosa, trascinata dagli esterni d’attacco Gervinho e Kulusevski, che pur essendo già virtualmente un giocatore della Juve non risparmia una stilla di sudore.





Luci e ombre

La vera buona notizia per l’Inter è che la squadra non s’è data per vinta. Come già a Bologna, l’11 novembre scorso, capita che in campionato nei finali di partita la squadra di Conte sappia trovare quelle vampate di carattere necessarie a ribaltare le partite. E succede più spesso in trasferta: l’Inter lontana da San Siro ha sempre segnato in questa stagione di Serie A, tranne che contro la Juve allo Stadium. Quella cattiva riguarda la difesa. Nelle ultime undici gare la linea a tre nerazzurra è stata sempre battuta tranne che nella trasferta di Razgrad. Altro punto dolente è la prestazione di Eriksen, che dopo avere brillato contro la Sampdoria, al Tardini è parso appannato. E l’Inter, che insegue il secondo posto della Lazio e deve guardarsi dall’Atalanta che incalza a 4 punti, ha bisogno della qualità e delle idee del Danese. Fra le gare che attendono la squadra di Conte, anche le complicate trasferte di Verona e Roma, contro i giallorossi. Poi, alle ultime due giornate, una doppietta infernale: a San Siro contro il Napoli e a Bergamo contro i nerazzurri di Gasperini.







