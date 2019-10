Il club che cresce maggiormente sui social

– Conti ancora in rosso, ma fatturato in crescita. L’assemblea degli azionisti dell’Inter ha approvato oggi il bilancio dell’esercizio finanziario 2018/2019 e i ricavi del club risultano più del doppio dei risultati precedenti all’arrivo di Suning. La scorsa stagione, in particolare, a crescere sono stati i ricavi consolidati, aumentati del 20% e giunti a quota 417 milioni di euro, cifra mai raggiunta in precedenza dal club, mentre l’Ebitda è cresciuto del 53% arrivando a 105,2 milioni. Il risultato netto ha riportato una perdita d’esercizio di 48,4 milioni, che il club ascrive a “consistenti investimenti a sostegno delle performance sportive”.

A contribuire all’incremento del fatturato sono i 138 milioni di ricavi da sponsor (+9% rispetto all’esercizio precedente), così come i ricavi da stadio generati dalla media record di 61.419 spettatori. Inoltre in Cina i tifosi interisti sono ormai 120 milioni, in crescita del 30% rispetto alla stagione precedente. La stagione scorsa ha generato un incremento del 20% del valore del marchio Inter, giunto oggi a 465 milioni di euro. La strategia della società nella produzione di contenuti per le nuove generazioni, innovativi, geo-localizzati ha comportato anche un significativo incremento dei follower sui diversi canali digitali, aumentati di 8 milioni per arrivare a 22,5 milioni a fine stagione 2018/2019 (+54% rispetto alla stagione precedente). A oggi, l’Inter è il club europeo che cresce più velocemente sui social (+5,09% nell’ultimo mese sui social globali) e il suo seguito online conta su 28 milioni di persone in tutto il mondo.

Zhang: “Posto fondamenta solide”

“La nuova era dell’Inter è iniziata e il club ha avviato un significativo percorso di crescita per portare l’Inter al top del settore”, ha dichiarato il presidente Steven Zhang. “Con l’impegno di tutti lungo questi tre anni siamo certi di aver posto fondamenta solide, e ora il club ha ottenuto una posizione più alta nel panorama dello sport, grazie al rafforzamento della società – ha detto ancora Zhang – I risultati ottenuti sul campo, gli investimenti e l’espansione del valore del nostro brand sono la prova dell’efficacia del nostro progetto. I tifosi sono sempre più vicini a noi e ci offrono sempre un supporto importante. La scorsa stagione, per il quarto anno consecutivo, abbiamo stabilito un nuovo record di presenze complessive allo stadio in Serie A – ha detto ancora Zhang – Le prestazioni sul campo dell’Inter devono continuare a crescere, noi dobbiamo essere pazienti e lavorare diligentemente per creare un progetto che continui a dare risultati. Non stiamo lavorando per ottenere successi solo nell’immediato. La nuova Inter è internazionale, innovativa, dà prova di sé sul campo, vince, ispira e diverte molti, è completamente diversa rispetto a 5-10 anni fa. Ma per continuare così dobbiamo prestare attenzione alle nuove generazioni: ogni successo non dipende solo dai 90 minuti ma ogni attività e ogni iniziativa del club anche fuori dal campo influenza la nostra performance”.

Zhang ha rivendicato quanto fatto in termini di riorganizzazione societaria e di risultati sul campo, con la qualificazione alla Champions per la seconda stagione di fila. “Abbiamo reclutato poi uno degli allenatori più importanti al mondo, che ha l’ambizione di continuare a vincere ai massimi livelli”, il riferimento a Conte. Sul mercato “abbiamo realizzato gli acquisti più importanti degli ultimi 10 anni” mentre per creare un gruppo unito e solido “il ritorno di Oriali è stato cruciale. Ogni miglioria che abbiamo apportato dimostra che siamo sulla strada giusta per il successo futuro”.

Marotta: “Raggiungeremo i nostri obiettivi”

In conferenza stampa ha parlato anche Beppe Marotta, Ceo Sport, che ha sottolineato che “il continuo miglioramento delle performance dentro e fuori dal campo è motivo di grande orgoglio e stimolo. Il percorso di crescita dell’Inter in ambito sportivo è stato costruito su basi solide. L’avvio estremamente positivo di questa stagione è sicuramente importante per proseguire con grande fiducia. La scelta di un allenatore dalla mentalità vincente e di calibro internazionale come Antonio Conte e la forza di un gruppo unito, con ampia componente italiana, ci permetteranno di raggiungere i nostri obiettivi”.

Maotta ha anche parlato della possibilità di intervenire a gennaio dopo lo sfogo post Parma di Conte: “L’allenatore deve essere preoccupato quando si presentano delle difficoltà, sappiamo che è un momento di emergenza e guardiamo al mercato di gennaio con ottimismo ma non siamo nella situazione di dover riparare ad errori fatti. Siamo pronti a cogliere le opportunità che il mercato offrirà perché riteniamo noi stessi di puntellare ancora meglio questa squadra che secondo noi è assolutamente in grado di rispecchiare i nostri obiettivi. La rosa deve avere un numero congruo ma non siamo nella situazione di dover aspettare il mercato, auspichiamo che rientri Sanchez e che rientrino velocemente Sensi, D’Ambrosio e Vecino, sono le attese più importanti”, ha concluso Marotta.