L’Inter ha presentato un’offerta allo Sporting Lisbona per Cristiano Piccini di 12 milioni, così divisa: 8 milioni di euro più 4 di bonus. Una proposta, secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese ‘A Bola’, rispedita al mittente dallo Sporting, che nel contratto del giocatore, in scadenza nel 2022, ha inserito una clausola di 45 milioni. L’Inter in ogni caso non si arrende e nelle prossime settimane tornerà a farsi sentire con i dirigenti portoghese. Se l’operazione dovesse andare in porto, a sorridere sarebbe anche il Betis Siviglia, che ricaverebbe dalla cessione di Piccini all’Inter il 15 percento.

Prosegue, intanto, la querelle legata a Rafinha. Lui vuole tornare in nerazzurro, l’Inter non ha intenzione di versare i 38 milioni fissati a gennaio come riscatto, Mazinho, padre-agente del calciatore, sta cercando di fare pressione sui dirigenti del Barcellona, ma il club non sente ragioni e resta fermo sulla sua posizione. Novità sul tema potrebbero arrivare la prossima settimana, quando, secondo la stampa spagnola, i dirigenti interisti e quelli catalani hanno fissato un incontro per parlare di Rafinha. Al vertice di mercato sarà presente anche Mazinho. In casa Inter si lavora anche rinforzare l’attacco. Uno dei nomi sul taccuino, come già noto, è l’attaccante del Sassuolo Matteo Poltitano, che piace al tecnico Luciano Spalletti. In tal senso, qualcosa potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane. Resta in stand by il rinnovo di Mauro Icardi. Per lui arriva un messaggio da Lautaro Martinez. Il neo attaccante dell’Inter, a TyC Sports, ha detto: “Io e Mauro siamo complementari. Possiamo fare una bella coppia insieme”.

Mentre, in uscita, è sempre più lontano da Milano Joao Mario. Ad accelerare l’uscita del portoghese dall’Inter potrebbe essere la rottura del legamento crociato per Manuel Lanzini, centrocampista del West Ham. Alla luce del grave infortunio, la società inglese è all’affannosa ricerca di un sostituto per l’argentino, il prescelto sarebbe proprio Joao Mario, per il quale l’Inter non ha intenzione di scendere sotto i 30 milioni.