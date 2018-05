– Dall’Udinese a Udine, un girone fa è iniziata la grande crisi dell’Inter che si imbatté nella prima sconfitta della stagione proprio contro i friulani. Di seguito una serie di risultati che hanno fatto scivolare i nerazzurri fuori dalla zona Champions League, il sospirato obiettivo stagionale lontano 4 punti e che farebbe entrare nelle casse del club circa 40 milioni.

Anche se la matematica non ha dato ancora alcun verdetto ufficiale, entrare nell’Europa delle grandi non sarà impresa facile. L’Inter ci crede e domenica, dal ‘Friuli’, avvierà la mini rincorsa al quarto posto. Lo farà con addosso le scorie di Inter-Juventus, che dovranno essere – è quanto chiede il tecnico Luciano Spalletti – trasformate in concentrazione, gol e vittorie.

L’allenatore toscano si presenterà nel suo ex stadio con qualche assenza di troppo: oltre all’infortunato Gagliardini non saranno del match neanche Vecino e D’Ambrosio squalificati. Il sostituto di quest’ultimo dovrebbe essere Santon, anche se le ultime indiscrezioni non ammazzano sul nascere la possibilità di vedere in campo Dalbert. Malgrado le tre assenze la strada della vittoria è quella che vuole correre Spalletti, in attesa dei risultati di Lazio e Roma, che giocano rispettivamente contro Atalanta e Cagliari.

I dati dell’Inter nella sfida contro l’Udinese dicono che in 44 incontri al Friuli ci sono stati 14 pareggi, 19 vittorie per i nerazzurri e 11 per i bianconeri. Sessantadue i gol dell’Inter e 43 quelli della formazione di Igor Tudor. Da sottolineare, inoltre, che Icardi e compagni hanno vinto solo due delle ultime dieci trasferte in campionato.

IL GALATASARAY VUOLE TRATTENERE NAGATOMO – Nel mentre, in tema mercato, arrivano altre conferme sul fatto che il Galatasaray vuole trattenere Yuto Nagatomo, ceduto in prestito al club turco dall’Inter a gennaio. A parlarne durante una conferenza stampa è il presidente del club Mustafa Cengiz: “Lui qui da noi è felice. Quando è arrivato non pensava minimamente all’idea del ritorno in Italia. Per il suo riscatto non abbiamo avuto ancora un incontro con l’Inter: aspettiamo gli uni le mosse degli altri. In circostanze normali potrebbero chiedere anche i soldi che chiederebbero per un Maradona invece di fermarsi alle cifre già stabilite. Spero che possa chiudersi tutto con reciproca soddisfazione”.