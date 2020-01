Gli altri squalificati

– Niente derby per Lautaro Martinez. Il giudice sportivo di serie A ha squalificato per due giornate l’argentino dell’Inter, espulso domenica nel finale del match casalingo contro il Cagliari. Il ‘Toro’, sanzionato per aver “urlato in faccia frasi in spagnolo dopo il provvedimento del direttore di gara”, salterà quindi la sfida di Udine e la stracittadina del 9 febbraio contro il Milan. Fermato anche il terzo portiere nerazzurro, Tommaso Berni, sempre per due giornate per “essersi rivolto nei confronti dell’arbitro con atteggiamento minaccioso”. Si salvano, invece, Antonio Conte e Andrea Ranocchia. Al club una multa di 20mila euro per le ripetute proteste a fine gara.

Squalificati per un turno Dell’Orco del Lecce, Izzo e Lukic del Torino, Peluso del Sassuolo, tutti espulsi. Un turno anche per Bennacer del Milan, Bereszynski della Sampdoria, Caceres e Milenkovic della Fiorentina, Petagna e Valoti della Spal e Tomiyasu del Bologna. Tra i club multati il Napoli (10mila euro), la Fiorentina (5mila euro), il Torino (4mila euro), La Lazio (3mila euro), la Roma (3mila euro) e il Bologna (2mila euro).