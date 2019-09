Dopo l’insipido pari in Champions League contro lo Slavia Praga, Antonio Conte non attende, ma pretende una reazione dell’Inter nel derby di sabato sera. I soli dubbi di formazione per il tecnico dei nerazzurri sono dati dalle condizioni fisiche di Antonio Candreva e Romelu Lukaku: il primo è uscito anzitempo nella gara di coppa per una botta alla schiena; il secondo da giorni soffre per un problema alla schiena. I due nerazzurri dovrebbero recuperare, ma la certezza arriverà solo a poche ore prima della gara.

Nessuna noia fisica, invece, per Stefan De Vrij che in un’intervista a Sky e Mediaset torna sull’accesa discussione tra Lukaku e Brozovic avvenuta durante la sfida di Champions. “Chi dice queste cose non è mai stato in uno spogliatoio, non c’è niente da dire”, sottolinea il difensore: “Tante cose non sono andate bene, è mancato lo spirito e questo non deve più capitare. Lo Slavia ha avuto più voglia di vincere e noi siamo stati poco precisi. Non siamo riusciti a fare il nostro gioco, è stata una delusione. Ma stiamo già guardando avanti, non ci pensiamo più. Con il mister ci siamo subito messi al lavoro: abbiamo rivisto la partita, sottolineato i nostri errori e capito che un approccio come quello non è riproponibile. Ora dobbiamo reagire”.

Quel ‘ora’ vuol dire sabato nel derby contro il Milan. “Siamo carichi – continua il nerazzurro – e abbiamo tutta la voglia e la concentrazione possibili per vincere il derby. È sempre una partita bellissima da giocare, importantissima nel nostro percorso. Abbiamo grande fiducia, dobbiamo dare una risposta. È una partita straordinaria per tutte e due le squadre. Dobbiamo fare risultato, anche se sappiamo che il Milan è un’ottima squadra, con giocatori forti e un bravo allenatore. Dobbiamo prepararci al meglio”.