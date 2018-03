Inter, da Rafinha risposte positive: sarà titolare con il Napoli

Rafinha (agf)

MILANO – In vista della delicata sfida di domenica sera a San Siro contro il Napoli, Luciano Spalletti potrebbe scegliere di schierare dal primo minuto Rafinha. Il ginocchio del brasiliano sottoposto a continui stress da allenamento sta dando risposte positive. E, con una settimana in più per prepararsi alla sfida contro la formazione di Maurizio Sarri, le probabilità di vedere titolare l’ex giocatore del Barcellona crescono. Sei giorni in più di allenamento serviranno anche a recuperare le condizioni di Borja Valero, convocato per il derby (rinviato per la morte del giocatore della Fiorentina Davide Astori), ma al lavoro in gruppo solo alla vigilia della stracittadina milanese per un affaticamento generalizzato. Saranno del match anche Miranda e Icardi. Il capitano dell’Inter, in gol l’ultma volta il 5 gennaio contro la Fiorentina al Franchi, ha un obiettivo per la partita contro il Napoli: toccare quota 100 reti in Serie A.



NAGATOMO VERSO LA PERMANENZA IN TURCHIA – Intanto, dalla Turchia, secondo il portale turco Fotospor, Yuto Nagatomo passato durante il mercato di gennaio al Galatasaray potrebbe restare nel campionato turco. Fatih Terim sarebbe soddisfatto del rendimento del difensore a tal punto che avrebbe contattato Zanetti, vice presidente dell’Inter, a cui avrebbe chiesto di poter trattenere il giapponese. Di mercato Inter e di Lautaro Martinez si torna a parlare anche in Argentina. Il suo club, il Racing, vorrebbe trattenere il giocatore fino a dicembre, ma i nerazzurri vogliono l’attaccante dopo i Mondiali. L’operazione da circa 20 milioni sarà completata in estate. Ma, la prima parte di visite sarà svolta dal calciatore a breve.