MILANO – “Una vittoria pesante contro una squadra molto molto forte allenata da un ottimo tecnico. Ho fatto i complimenti ai ragazzi per la personalità mostrata nel secondo tempo”. Stanco ma felice: Antonio Conte si gode il successo sulla Lazio, il quinto in altrettante partite di campionato.

“Scudetto? Discorsi non mi smuovono”

Inevitabile dopo un avvio del genere che si parli con insistenza dello scudetto: “Discorsi che non mi smuovono di una virgola. Mi aspetto che si venga a parlar male dell’Inter al primo risultato negativo. Ma al di là di questo oggi abbiamo vinto una partita che non era semplice.”, aggiunge Conte a Sky che apprezza la tenacia dei suoi ragazzi: “Complimenti ai miei ragazzi, cinque vittorie di fila sono frutto del lavoro e di una mentalità che piano piano stiamo consolidando. Ma c’è ancora da crescere”. Handanovic strepitoso: “La partita va divisa in due parti tra il primo e il secondo tempo. Siamo partiti aggressivi, abbiamo trovato il gol e poi abbiamo abbassato il baricentro. E bisogna essere onesti perché è stato bravo Handanovic su alcune occasioni della Lazio”, conclude Conte.

Handanovic: “Correggere errori”

Lo stesso capitano nerazzurro sembra però incontentabile: “Nel secondo tempo avremmo dovuto chiudere prima la partita, altrimenti avremmo potuto subire la qualità degli avversari. Dobbiamo correggere gli errori e pensare alla partita di sabato”. Appuntamento alle 18 a Marassi contro la Sampdoria.





