MILANO – “Scudetto? È anche se ancora molto presto dico che possiamo comunque sognare”. La vittoria nel derby in rimonta carica Antonio Conte che lancia la sfida a distanza alla sua Juve, da stasera agganciata in vetta alla classifica: “Questo periodo di 11 partite sarà un periodo bello intenso e dopo di questo potremo dire di più sulle nostre potenzialità e sulle nostre chance. Ora dovremo affrontare partite importanti, giochiamo già mercoledì in semifinale contro il Napoli e poi andremo contro la Lazio, anche loro hanno iniziato un percorso importante. Ci vuole pazienza e tempo, le cose non le fai dall’oggi al domani. Ma stiamo facendo delle cose egregie e oggi i ragazzi hanno dimostrato di avere grande forza e grandi attributi”.

“Abbiamo vinto con testa, cuore e gambe”

In effetti la risposta dei nerazzurri nella ripresa è stata straordinaria: “Cosa ho detto ai miei ragazzi nello spogliatoio? Non c’è stato bisogno di parlare tanto, in situazioni del genere bisogna essere chiari e assumersi le proprie responsabilità. Anche io mi sono assunto le mie responsabilità: tutti uniti e tutti compatti, così si esce dalle situazioni difficili. È stata una notte speciale. Abbiamo vinto con testa, cuore e gambe. Questo lo dovremo tenere a mente, perché questo ci dovrà dare forza in futuro nei momenti di difficoltà. Nel primo tempo siamo andati in grande crisi, forse come non mai quest’anno e c’era il rischio di prendere un’imbarcata. Invece siamo stati bravi a riequilibrarci e a capire dove dovevamo migliorare, ad avere fiducia in quello che si era fatto. Il merito va a questi ragazzi perché nei momenti di difficoltà riuscire a resistere ai colpi significa che ti stai preparando per crescere e per fare qualcosa di buono”.

“Eriksen tra poco diventerà un giocatore importante per noi”

Infine sull’inserimento dei nuovi dice: “A Young e Moses per una questione di ruolo, dovendo giocare esterni, non è che ci voglia chissà quanto tempo per adattarsi. Moses con me già aveva giocato, Young aveva fatto il quinto anche allo United. Per i centrocampisti diventa più complicato, perché sia nella fase offensiva che difensiva chiedo sempre un qualcosa di memorizzato, di aperture e di giocare un po’ più con gli attaccanti. Eriksen ha tutto questo ma ha bisogno di trovare il ritmo, di entrare all’interno di questo tipo d’idea. Ma più passa il tempo e più diventerà un giocatore importante per noi”, conclude Conte.

Zhang: “Milano siamo noi”, Lukaku: “Si è vista nostra mentalità”

Mentre sui social esulta anche il presidente Steven Zhang dicendo “Inter, sei la speranza e la luce di tutti. Milano siamo noi! Sempre!”, Romelu Lukaku, che ha messo la parola fine al derby con il 17° gol in campionato, sottolinea: “Il primo tempo è stato molto difficile, abbiamo creato una sola occasione e lasciato troppo spazio al Milan. Nella ripresa, invece, tutte le persone in questo stadio hanno visto la mentalità dell’Inter, quella di non mollare fino alla fine. Complimenti al Milan che ha giocato bene ma la nostra squadra ha giocato con grande intensità. Sono davvero felice per questa vittoria. Il gol? Lo dedico ai miei compagni, allo staff e al mio allenatore. La cosa più importante per me è lavorare per la squadra e aiutarla a vincere. Sono molto contento ma la testa va già alla gara di Coppa Italia contro il Napoli”.







