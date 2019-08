Torna Politano, fuori Lautaro Martinez e Icardi

– Ultimo appuntamento della International Champions Cup 2019 per l’Inter di Antonio Conte, che domani (ore 16) sarà impegnata a Londra contro il Tottenham di Mauricio Pochettino.

Il tecnico ritrova Matteo Politano, tornato nuovamente a disposizione dopo il risentimento muscolare dall’11 luglio scorso, mentre restano fuori i giocatori impegnati in coppa America e coppa d’Africa come Lautaro Martinez, Vecino e Asamoah. Alla Pinetina anche gli infortunati Godin, Lazaro e Bastoni. Continua a restare fuori rosa, invece, Mauro Icardi. L’argentino ormai vive da separato in casa e aspetta la chiamata della Juve.

I 23 convocati

Questo l’elenco dei 23 convocati: Portieri: Handanovic, Padelli, Berni. Difensori: De Vrij, Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio, Dalbert, Dimarco, Pirola. Centrocampisti: Brozovic, Sensi, Borja Valero, Joao Mario, Gagliardini, Candreva, Agoumè, Barella. Attaccanti: Politano, Perisic, Longo, Esposito, Puscas.