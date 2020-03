Dopo tanta attesa, finalmente si torna a giocare. In campionato l’Inter è ferma dalla sconfitta a Roma contro la Lazio per 2-1 subita lo acorso 16 febbraio. Quando i nerazzurri entreranno allo Stadium deserto, domenica, saranno passati 21 giorni, tre settimane intere. In mezzo c’è stata la gara vinta il 20 febbraio contro il Ludogorets a San Siro, prima prova di porte chiuse nel calcio italiano dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Ma questa volta sarà diverso: nel silenzio dello Stadium l’Inter dovrà affrontare la più credibile pretendente per lo scudetto, avendo vinto gli ultimi otto. E Antonio Conte – capitano bianconero ai tempi di Lippi, poi allenatore dei tre campionati vinti a fila – dovrà fare i conti con il proprio passato.

La formazione

Durante il lungo stop imposto dal virus, Conte ha avuto modo di provare alternative tattiche che rendano la sua Inter meno prevedibile: la difesa a quattro, il tridente con Sanchez a dare una mano a Lukaku e Lautaro, diversi schemi con Eriksen trequartista. Soluzioni, comunque, da attivare solo a gara in corso per sparigliare le carte. Contro la Juve allo Stadium è probabile che l’ex ct proporrà all’inizio la versione più solida e rodata del 3-5-2 che ha portato la sua Inter a giocarsi lo scudetto: il recuperato Handanovic fra i pali, Godin, De Vrij e Skriniar in difesa, sulle fasce Candreva e Young, Brozovic in regia e le due mezzali Vecino e Barella. Davanti, i soliti due: Romelu e Lautaro.

La classifica

Per effetto del virus Covid19 il calendario delle ultime giornate è stato stravolto. L’unica delle squadre di vertice a non avere saltato nemmeno una partita è la Lazio, sola in testa a 62 punti. Segue a 60 punti la Juve, che ha una gara in meno, dovendo recuperare proprio la partita contro i nerazzurri. Vincendo, la squadra di Sarri si riporterebbe sola in testa a quota 63. Un pareggio o una sconfitta la relegherebbero al secondo posto. L’Inter oggi è terza, ma ha due partite da recuperare: quella con la Juve, prevista per il 1 marzo e rinviata a domenica prossima, e la gara in casa con la Sampdoria, in calendario il 23 febbraio e rimandata a chissà quando. Al momento, visto che l’Inter deve giocare l’Europa League, non c’è in calendario uno slot disponibile. Solo vincendo entrambe le partite, l’Inter avrà la possibilità di riportarsi al pari con la Lazio. Ma è un calcolo solo teorico, visto che Inter-Sampdoria sarà disputata chissà quando.







