MILANO – Dal Var al mercato, al Bologna. Antonio Conte e 360° prima della sfida del Dall’Ara. “Le polemiche sul Var? E’ difficile dare consigli sinceramente, perché non viene utilizzato nella stessa maniera da tutti ed è la cosa che lascia perplessi. E’ inevitabile che per le cose grosse è importante avere questo strumento, perché toglie l’errore grosso ed è già una grande cosa. Non so, l’anno scorso ero più positivo da questo punto di vista. Quest’anno vedo che a volte viene utilizzato ed altre no, non capisco il metro di giudizio. E questo non è positivo perché – ha aggiunto – crea precarietà e instabilità”.

“E’ difficile fare l’arbitro, questo è sicuro. Fossi arbitro, avendo il Var a disposizione prenderei la decisione ma dopo mi metterei nelle mani del Var”, ha sottolineato l’allenatore nerazzurro. “Se c’è qualcuno che può guardare, arbitrerei anche con più serenità sapendo che dietro c’è una struttura che eventualmente può correggere un mio errore. Magari da allenatore potessimo avere qualcosa che corregge tutte le fesserie che facciamo durante la partita. L’arbitro è avvantaggiato perché può scendere in campo sereno e prendere la decisione opportuna, sapendo che il Var la può aggiustare. Devono essere molto sereni”.

Sul Bologna: “E’ un’ottima squadra, fa dell’intensità la sua arma migliore. Fanno pressione a tutto campo ed è in un buon momento di forma nonostante la battuta d’arresto a Cagliari. Dovremo fare la nostra partita, abbiamo già iniziato a prepararla e dovremo ribattere colpo su colpo. Sarà una partita intensa, dovremo dare tutti il 100%. Una cosa è certa, dobbiamo avere una visione, che è quella di tornare a vincere qualcosa.”.

Sul mercato. Voci danno il Barcellona su Lautaro: “Credo sia più importante guardare il presente, è da quello che costruisci il futuro. Lui sta lavorando e facendo bene, ha fatto ottimi progressi e ha margini di miglioramento importanti. Lautaro 22 anni, deve lavorare così sapendo che può migliorare. Di notizie di mercato ne escono talmente tante che non è un problema. In questo momento sono altre le preoccupazioni che ho”,