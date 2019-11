Le parole di Antonio Conte urlate al mondo intero dopo la sconfitta contro il Dortmund restano lì ben impresse nella mente dei dirigenti e della proprietà, che durante il mercato di gennaio si muoveranno, come già noto, per accontentare il tecnico dell’Inter. Ogni caso, il fatto di affidarsi al mercato di riparazione non cancella il fastidio provato dalla dirigenza per l’uscita dell’allenatore (non nuovo a dichiarazioni simili). Al netto degli umori di casa Inter e delle eventuali frizioni interne, in questo momento è doveroso pensare alla prossima sfida di campionato contro il Verona in programma sabato a San Siro alle 18.

Il conto alla rovescia è iniziato e porta con sé un problema per i nerazzurri: la squadra di Conte non è al meglio per le molte defezioni. Il solo D’Ambrosio potrebbe tornare a disposizione, mentre restano avvolti nell’incertezza Gagliardini e Asamoah. Il primo soffre di un affaticamento muscolare e sarà testato in questi giorni, l’ex Juve resta ai box con il ginocchio in disordine. Le prossime ore saranno, quindi, decisive per conoscere lo stato fisico dei due nerazzurri. E’ invece out Politano uscito zoppicante dopo la sfida di Champions. Gli esami hanno evidenziato una distorsione alla caviglia sinistra “che nella prima fase di trattamento sarà immobilizzata”. L’ex Sassuolo sarà rivalutato nelle prossime settimane ma difficilmente recupererà prima di un mese. In questo momento Conte ha a disposizione davanti solo Lukaku, Martinez e il baby Sebastiano Esposito.

In vista della riapertura del mercato i fari sono puntati sul reparto avanzato orfano oltre che di Sanchez (atteso per gennaio) anche di Politano. I nomi sui taccuini dei dirigenti dell’Inter per rinforzare l’attacco sono diversi, ma in questo momento a spiccare più degli altri è Olivier Giroud sostanzialmente fuori dai piani del Chelsea. Infatti, secondo il Telegraph il centravanti del club inglese, che Conte ha già allenato, vorrebbe lasciare i Blues a gennaio. Tra l’altro lo stesso Chelsea sarebbe favorevole alla cessione dell’attaccante che ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e che quindi dal primo febbraio sarebbe libero di firmare per un altro club a costo zero. L’Inter si muove, Conte può rasserenarsi.