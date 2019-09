– Il conto alla rovescia è cominciato: il Barca è dietro la porta, l’Inter è pronta per tornare là, al Camp Nou, dove la scorsa stagione Marcelo Brozovic inventò la ‘mossa del coccodrillò stendendosi a terra dietro la barriera per evitare guai sulla punizione rasoterra di Luis Suarez. Mai intuizione fu migliore visto che riuscì a deviare il pallone in calcio d’angolo. Ma quella era una stagione fa, per i nerazzurri si trattava del ritorno in Champions dopo anni di assenza. Oggi all’Inter il clima appare diverso (almeno fino ad oggi), le sei vittorie su sei giornate e la vetta della classifica hanno dato nuova linfa agli uomini di Antonio Conte, che per vero hanno ottenuto successi mostrando carattere e anche gioco.

L’Europa, però, non è il campionato. Ci sarà ben altro da mettere in campo rispetto alle partite di Serie A, soprattutto se davanti ti ritrovi il Barcellona. Dunque, dopo il pari in casa contro lo Slavia Praga l’Inter va all’esame di maturità, certo, come detto, l’avversario non è dei più semplici. E anche senza Messi al 100 percento al pari di Dembelè i blaugrana fanno comunque paura. L’antidoto è prenderla per mano (la paura) e cercare di giocarsela. Questo ha in mente il tecnico dell’Inter, che immediatamente dopo il fischio di Samp-Inter (1-3) ha iniziato a pensare sulla formazione da schierare contro il Barca. E’ bene segnalare he al Camp Nou un allenatore italiano non conquista il bottino dall’aprile del 2003. Si tratta di Marcello Lippi che alla guida della Juve vinse 2-1 nei quarti di Champions. Da allora il bilancio è di 5 pareggi e 10 sconfitte. Una di queste la incassa proprio l’attuale allenatore dell’Inter all’epoca alla guida del Chelsea (2017-2018 ottavi di finale). Certamente quell’eliminazione Conte la ricorda benissimo, per questo chiederà ai suoi una notte da leoni.