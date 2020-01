Handanovic: “Dovevamo chiuderla prima”

Bocca cucita per Antonio Conte al termine di Inter-Cagliari. L’allenatore nerazzurro, infuriato nel finale con l’arbitro Manganiello per l’espulsione di Lautaro Martinez, non si è presentato ai microfoni televisivi e ha anche disertato la conferenza stampa lasciando immediatamente San Siro.

A metterci la faccia ci pensa Samir Handanovic, che evita polemiche arbitrali smorzando i toni: “Caos nel finale? Noi vogliamo solo vincere, tutto qua. Non è colpa dell’arbitro se non ci siamo riusciti, se vogliamo ambire a qualcosa di importante non dobbiamo commettere certi errori”. Spazio così al mea culpa: “Al momento qualcosa ci manca sicuramente, ma non è solo un problema difensivo. Non sono preoccupato per questo periodo che vive la squadra – spiega il capitano nerazzurro ai microfoni di Sky Sport – oggi siamo stati meno brillanti, ma creiamo sempre. Nel finale magari prendiamo gol per mancanza di concentrazione, ma le partite vanno chiuse prima. Certi errori non vanno fatti, oggi ci abbiamo messo del nostro”.

Stellini: “Conte non stava bene. Nei finali di gara bisogna essere più lucidi”

“Conte non aveva molte energie, non stava molto bene come anche accaduto a Skriniar, uscito per i sintomi dell’attacco influenzale”. Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, spiega così l’assenza del tecnico davanti a microfoni e taccuini. “Nei finali di gara servono lucidità e concentrazione sulla partita, perchè basta poco per cambiare una gara – aggiunge Stellini -. Non siamo stati bravi in precedenza a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto per chiudere la partita. Non serve essere frenetici, dobbiamo giocarle tutte al meglio. Non si deve ripetere questa situazione per la quale nel finale di gara veniamo rimontati. Non deve accadere, dobbiamo lavorare”. Sul nervosismo nel finale, Stellini sottoline ache “l’arbitro non è stato bravissimo a mantenere la calma. Per tutto il match ha mantenuto lo stesso metro di giudizio e noi siamo usciti con quattro gialli, eccessivi. Nel finale probabilmente doveva cambiare registro con gli animi così caldi”.