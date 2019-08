Il gap con la Juventus e il Napoli resta, ma la rincorsa sta per iniziare. Tutto dipenderà se sarà “una rincorsa veloce o lenta”. In attesa di esordire in Serie A contro il Lecce domani sera a San Siro, Antoniosottolinea di essere contento del mercato, ma spiega anche che sul tema mercato è stato chiaro con il club. Sul caso Icardi, il tecnico dell’Inter afferma: “Rispetto tutti, non temo turbative”.

Qual è il primo obiettivo?

“Portare un’idea di gioco affinché il tifoso si possa riconoscere nella squadra ed esserne orgoglioso. C’è un ambiente nuovo, tutto da conquistare, ma sappiamo benissimo che l’unico mezzo che abbiamo è lavorare sodo e costruire qualcosa di importante”.



È soddisfatto del mercato?

“È giusto che sia la società a parlarne. Fin dal primo giorno c’è sempre stata molta chiarezza con i dirigenti su tutto. Stiamo proseguendo su questa strada, c’è grande stima reciproca. Sono contento di quello che stiamo creando”.

C’è qualcosa che fa pensare che si possa ripetere quanto fatto alla Juventus, ribaltando i pronostici?

“Ho sempre detto che volevo sentire anche un 1% di possibilità di poter competere per la vittoria. Penso che stiamo lavorando nella giusta maniera. Stiamo costruendo qualcosa di importante. Quello che posso dire è che la rincorsa è iniziata. Devo essere obiettivo e dire che c’è un gap molto importante nei confronti di due squadre, Juventus e Napoli. Come ho sempre detto io non posso mettere limiti, solo il tempo dirà per cosa lotteremo. Noi non dobbiamo lavorare bene, ma meglio degli altri. Mi dà fiducia avere un gruppo di calciatori che hanno voglia di fare. C’è grande disponibilità e quando c’è questo non bisogna porsi limiti ben sapendo che la strada sarà in salita. Vedremo se la nostra rincorsa sarà lanciata o con step più lenti per la vetta”.

Dopo questo mercato il gap si è ridotto?

“Al di là del mercato è importante creare una base solida. Solo il tempo potrà dire se il gap è ridotto. Anche Napoli e Juventus sono intervenute sul mercato per migliorarsi. Ma ripeto: non guardiamo le altre, concentriamoci su noi stessi”.

Le decisioni prese finora che aspettative creano?

“Io mi creo aspettative sempre altissime e cerco di trasferirle ai miei giocatori proprio per non creare alibi, pur sapendo che ci sono squadre più rodate rispetto a noi. Però sono contento del percorso fatto col club e i calciatori fino ad ora. Ho gioia ed entusiasmo, quando arrivo al campo sono felice perché so che trovo calciatori che si sacrificano per arrivare alla nostra idea. E non è scontato”.

Si augura che il caso Icardi si risolva con una cessione?

“Ho grande rispetto per tutti, ma da parte mia non c’è alcuna turbativa. Stiamo lavorando in maniera seria, sapete benissimo quale linea è stata presa nei confronti del giocatore”.

Che accoglienza si aspetta domani dal Meazza?

“Non ho mai cercato l’empatia nelle mie esperienze, c’è sempre stata ma io non l’ho mai cercata. Io sono questo, mi si vede. Nel bene e nel male. Ma io non vado a cercare la simpatia del tifoso, quando sposo una causa lo faccio totalmente, nel bene e nel male”.

La emoziona iniziare l’avventura contro il Lecce?

“Sicuramente sì, perché a Lecce io sono nato, ho Lecce nel cuore. È stato certamente un sorteggio particolare. Sono contento di affrontarli in Serie A. Il Lecce arriva da due anni incredibili. Hanno meritato. Sarà bello vedere persone con cui continuo ad avere rapporti. È inevitabile che domani si sia avversari, a Lecce mi legano vincoli molto forti”.

È dove si aspettava di essere col lavoro di squadra?

“Quando arrivi in una nuova squadra e porti una nuova idea di calcio non è semplice perché hai bisogno di tempo per entrare nella testa dei calciatori, per il cambio di metodo. In maniera molto sincera debbo dire che la disponibilità e l’apertura che ho avuto qui ci ha permesso di avere una nostra identità. Sicuramente dovremo fare degli step per migliorare, ma dopo un mese e mezzo posso ritenermi soddisfatto perché vedo che i calciatori sono entrati nell’idea di calcio che vogliamo. Detto questo ci sarà da migliorare tanto e lavorare molto sui dettagli ma il grosso è stato assorbito e questo è positivo”.

Come ha trovato Lukaku e come sta funzionando l’intesa con Lautaro?

“È arrivato carico di entusiasmo. Un ragazzo solare, si è fatto ben volere dal gruppo. Si è messo totalmente a disposizione. Sta lavorando duramente. È arrivato dopo un periodo in cui era un po’ ai margini allo United e quando sei ai margini l’allenamento non è mai al 100%. Ha grossi margini di miglioramento sotto tutti i punti di vista, è un giocatore importante con grande potenziale. Ha solo 26 anni. L’ho provato con Lautaro, con Politano, con Esposito. Sono contento della sinergia che sta nascendo tra questi calciatori”.

Spesso lei ha valorizzato i singoli. Su chi scommetterebbe in questa rosa?

“Se vogliamo ambire a risultati importanti tutti devono migliorare. Tutti devono aumentare il loro livello. Quello che è il mio lavoro e che penso di saper fare bene è migliorare i calciatori. Lo vogliono fare e questo mi lascia molto sereno. Abbiamo ragazzi bravi, anche di prospettiva come Esposito, Pirola e Agoumé. C’è disponibilità da parte di tutti, sono contento di essere il loro allenatore”.