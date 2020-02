MILANO – C’è una sola cosa che nei derby si azzera: la classifica. “Il Milan vale molto di più dei punti che ha in classifica, inoltre hanno aggiunto un campione come Ibrahimovic che ha portato fiducia e consapevolezza nei propri mezzi”, rimarca alla vigilia della stracittadina Antonio Conte, che sulla presenza o meno di Eriksen in campo è sibillino: “Ha bisogno di un po’ di tempo per entrare nel nostro calcio e capire cosa voglio difensivamente e offensivamente”.



Che differenza c’è rispetto al derby di andata?

“La differenza è che all’andata eravamo all’inizio del campionato e quindi nessuna delle due squadre sapeva il percorso che si sarebbe prospettato. Il Milan nella gara di andata aveva un altro allenatore in panchina. All’epoca c’era Giampaolo ora Pioli. Noi dobbiamo pensare a concentrarci sui punti perché vincere vuol dire fare tre punti, i derby sono sempre molto sentiti, sono gare diverse”.

E’ il momento per un ulteriore step in termini di consapevolezza?

“Sicuramente iniziamo un ciclo di partite importanti che potranno dire molto di più. Alla fine del ciclo sapremo molto di più sul nostro percorso”.

Come sta Handanovic?

“Come sapete ne parlerà il medico, è giusto che sia lui a parlare”.

Per Eriksen si può cambiare il modulo? Domani può giocare titolare?

“Eriksen è un giocatore che è arrivato da poco, siamo contenti di averlo preso. Ha precise caratteristiche e se lo abbiamo preso è perché sappiamo che può entrare nel nostro gioco. Cercheremo di lavorare tanto con lui sulla fase difensiva e offensiva perché per lui questo è un mondo nuovo. Non dimentichiamo che in Italia siamo molto tattici, lasciamogli tempo per entrare nella nostra idea di gioco”.

Domani la pressione può essere il vostro nemico?

“Sappiamo di dover affrontare un ciclo di gare importanti e il derby è una di queste. Le stracittadine nascondono sempre insidie. Noi abbiamo il nostro percorso, dobbiamo guardare a noi stessi e cercare di crescere di gara in gara. Certamente dopo questo ciclo di partite avremo le idee più chiare su quello che sarà il nostro percorso. L’importante è continuare a costruire con la stessa mentalità e intensità”.

Cosa serve per vincere contro il Milan? Una vittoria cosa può dare in più?

“Dà che è la squadra che vince il derby… chiaro che chi ha il colpo deve metterlo a segno. Parto però dal presupposto che essendo una squadra noi non ci affidiamo al singolo”.

Tra tutti i derby che ha affrontato da allenatore (Torino e Londra) quello di Milano è stato il più emozionante?

“Per me ogni singola gara porta emozioni forti. Siamo focalizzati sul fatto che c’è una partita che vale tre punti, ma sappiamo che è un derby e le difficoltà aumentano. Sono tre punti importanti per noi e per loro”.

La infastidisce sapere che Ibra torna a disposizione per il derby?

“Penso che sia giusto che nelle gare importanti tutti i migliori siano a disposizione, Ibra è un campione che ha portato al Milan esperienza, qualità e personalità. Ho grande rispetto per lui. Credo che anche per lui questo derby gli farà sentire emozioni forti”.

Ha preso cinque giocatori dalla Premier. Ci sono delle ragioni specifiche?

“Ho avuto una grande esperienza in Inghilterra, è uno dei campionati più importanti nel mondo. Si possono trovare tanti ottimi giocatori. Di certo abbiamo cercato le migliori soluzioni per migliorare e in questo caso c’erano delle opportunità di prendere giocatori lì”.

Di quanto tempo avrà bisogno Eriksen?

“Spero non troppo perché abbiamo bisogno di lui. Ha giocato le ultime due, di certo ha bisogno di un po’ di tempo per entrare nel nostro calcio e capire cosa voglio difensivamente e offensivamente. Ma è un giocatore intelligente, capisce molto bene il calcio. Siamo molto contenti di averlo”.





